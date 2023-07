(Saint-Anselme) La Sûreté du Québec espère que ses plongeurs pourront éventuellement se lancer dans la rivière Etchemin, à Saint-Anselme, en Chaudière-Appalaches, pour rechercher un réfugié ukrainien porté disparu il y a une semaine maintenant.

La Presse Canadienne

La sergente Audrey-Anne Bilodeau a rappelé mercredi que des plongeurs de la SQ se présentaient tous les jours pour participer aux recherches, mais que le courant de la rivière Etchemin était trop fort pour s’y lancer en sécurité.

Mme Bilodeau souligne toutefois que les conditions se sont améliorées et que la police espérait reprendre les recherches sur l’eau plus tard mercredi, avec le soutien aérien de deux hélicoptères de la SQ.

La police n’a pas identifié l’homme porté disparu, mais un responsable du Congrès ukrainien canadien affirme qu’il s’agit de Sumit Shyder, âgé de 21 ans.

Michael Shwec, du Congrès ukrainien, soutient que M. Shyder était arrivé au Canada plus tôt ce mois-ci et que sa mère, son frère jumeau et son frère cadet se trouvent également au Québec.

La mère avait signalé sa disparition tard mercredi soir dernier, lorsque le jeune homme n’est pas rentré de sa baignade dans la rivière.