(Montréal) Des coups de feu ont retenti au Square Cabot dans l’arrondissement de Ville-Marie, à Montréal, après un conflit entre deux groupes.

Les policiers sont intervenus vers 2 h 40 mercredi près du Square Cabot, sur la rue Sainte-Catherine Ouest. Plusieurs douilles ont été localisées dans le parc, ainsi que des impacts de projectiles sur un commerce avoisinant.

Les agents ont identifié un homme blessé légèrement au bas du corps. « On ne craint pas pour sa vie et on ne connaît pas encore son implication dans ce dossier », indique l’agente Jeanne Drouin, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Un autre homme s’est présenté à l’hôpital avec des lésions au haut du corps causées par « un objet tranchant. »

Selon les premières informations, un conflit entre deux groupes est survenu dans le parc. Des coups de feu ont été tirés peu après. Les suspects auraient fui avant l’arrivée des policiers sur les lieux.

La rue Sainte-Catherine Ouest est fermée entre les rues Atwater et Lambert-Closse afin de laisser les autorités analyser la scène. L’édicule du métro Atwater situé dans le Square Cabot est également inaccessible mercredi matin.

On ne signale aucune arrestation dans ce dossier. Les deux blessés devront être rencontrés par les enquêteurs au cours de la journée.