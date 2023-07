Daniel Vivas Ceron était incarcéré au pénitencier de Drummondville et purgeait une peine de 19 ans pour tentative de meurtre et trafic de drogue. C’est depuis le pénitencier qu’il a opéré un réseau de distribution international de fentanyl.

Un citoyen colombien, Daniel Vivas Ceron, a été condamné à 27 ans de prison aux États-Unis mardi pour avoir opéré un réseau de distribution international de fentanyl depuis la prison de Drummondville, au Québec.

Son complice dans cette affaire, Jason Joey Berry, 40 ans, de Cornwall, en Ontario, avait été condamné la veille à 24 ans d’emprisonnement suivi d’une période de cinq ans de liberté supervisée. Il devra également débourser 11 048 dollars américains (14 561 dollars CAN).

Les deux hommes ont été condamnés à Fargo, dans cet État du nord du pays, à un jour d’intervalle.

En juillet 2019, Ceron avait plaidé coupable à des accusations d’avoir entretenu une entreprise criminelle, de complot en vue de distribuer des substances entraînant des lésions corporelles graves et la mort, et de complot en vue de blanchir de l’argent.

Il avait alors admis qu’entre 2013 et 2017, lui et d’autres, complices, dont Berry et des fournisseurs chinois, avaient exporté des centaines de kilogrammes de fentanyl et d’autres drogues dures dans plusieurs États américains. Cela avait entraîné des surdoses mortelles et non mortelles dans le Dakota du Nord, l’Oregon, le New Jersey et la Caroline du Nord.

À cette époque, Ceron était incarcéré au pénitencier de Drummondville et purgeait une peine de 19 ans pour tentative de meurtre et trafic de drogue. Il était parvenu à introduire un téléphone intelligent dans sa cellule et gérait les opérations avec l’aide de celui-ci, en utilisant des pseudos sur une application de communications cryptées et des adresses courriel numériques.

Puis, en 2015, alors qu’il devait être extradé en Colombe, Ceron aurait plutôt été intercepté par les autorités panaméricaines, où il est resté détenu durant un an et demi avant d’être finalement transféré aux États-Unis.

Berry, pour sa part, avait plaidé coupable en juillet 2022 de complot en vue de distribuer et d’importer des substances réglementées ayant entraîné des lésions corporelles graves et la mort.

PHOTO TIRÉE DE DOCUMENTS JUDICIAIRES Jason Joey Berry

Ces deux condamnations s’inscrivent dans le cadre d’une opération de longue haleine menée par l’Organized Crime and Drug Enforcement Task Force (OCDETF) sur le trafic international de fentanyl et nommée « Denial ». Elle avait débuté dans le Dakota du Nord, le 3 janvier 2015, avec la mort par surdose de Bailey Henke à Grand Forks.

« Les peines annoncées aujourd’hui, ainsi que l’ensemble des poursuites judiciaires qui les ont précédées, reflètent la coopération et le dévouement impressionnants des forces de l’ordre fédérales, locales et de l’État, ainsi que de nos partenaires canadiens, pour démanteler un réseau pernicieux et mortel de distributeurs de fentanyl », a déclaré, par voie de communiqué, le procureur général adjoint Kenneth A. Polite, Jr. de la division criminelle du ministère de la Justice.

D’autres personnes reconnues coupables dans cette affaire attendent toujours leur peine dont les Montréalais Vannek Um et Marie Um.

Le fentanyl est un puissant analgésique opioïde. Sa consommation, comme drogue, est responsable de la mort de milliers de personnes aux États-Unis et au Canada chaque année.

Avec Daniel Renaud, La Presse