Une femme qui venait d’être agressée sexuellement a été refusée par l’Hôpital général de Montréal puisqu’elle parlait… français. Un traitement troublant révélé vendredi dans une affaire pour agression sexuelle au palais de justice de Montréal.

« On se dirige vers le Montreal General [l’Hôpital général de Montréal]. Malheureusement, puisque Madame parle en français, Montreal General décide de nous refuser et décide de nous rediriger vers le CHUM où par la suite, on nous mentionne qu’ils n’ont pas de trousse et nous dirige vers [l’hôpital] Notre-Dame. »

C’est le récit qu’a fait l’agent Marc-André Lacroix au procès de Martin Jolicœur en septembre 2022. L’agent du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) racontait au juge la prise en charge de la victime, le 11 juillet 2020, à la suite de son appel au 911.

L’Hôpital général de Montréal (HGM) est un établissement de santé anglophone affilié au Centre universitaire de santé McGill. Il est situé à l’ouest du centre-ville de Montréal. L’établissement n’avait pas réagi à notre demande d’entrevue au moment de publier.

Cette affaire a été révélée vendredi au palais de justice de Montréal lorsque Martin Jolicœur a été condamné à 18 mois de prison pour avoir agressé sexuellement son amie un soir de juillet 2020. Le résidant de Lachine de 45 ans tentait s’en tirer avec de la prison à la maison.

La décision du juge Alexandre Dalmau aborde très brièvement l’épisode linguistique. Ainsi, le nom de l’Hôpital général de Montréal ne s’y retrouve pas. Le juge résume que l’établissement a refusé de faire un examen à la victime « puisque sa langue maternelle est le français ».

Dans cette affaire, Martin Jolicœur a abusé de la confiance de son amie pour l’agresser sexuellement. Ce soir-là, la femme avait clairement avisé Martin Jolicœur qu’elle ne souhaitait pas de relation sexuelle. À la blague, l’accusé lui avait répliqué qu’il serait « difficile de ne pas succomber à la tentation ». Il avait toutefois accepté cette condition.

Martin Jolicœur et la victime boivent d’abord de l’alcool chez un ami, absent de chez lui, puis se rendent dans un bar pour jouer au billard. Ils reviennent ensuite au même endroit. En état d’ébriété, la femme dit à Martin Jolicœur être fatiguée et vouloir dormir. Il lui offre d’aller se coucher. Elle s’endort sur un côté du lit et fait dos à l’accusé.

À son réveil, la femme sent que Martin Jolicœur est en train de la pénétrer. « Elle n’aime pas cela. Elle ne se sent pas bien et ne sait pas quoi faire », résume le jugement. Après que l’agresseur se soit retiré, la victime lui lance : « Je t’ai dit que je ne voulais pas ».

« Tu sais quand la tentation est trop forte. Je suis désolé », réplique Martin Jolicœur.

La femme se sent « trahie et sale ». « Elle a la nausée. Elle a peur. Elle décide de partir de la maison », indique la décision. La femme appelle le 911, une fois dehors. Des patrouilleurs viennent la chercher vers 5 h et la trimballent dans trois hôpitaux.

« Premier hôpital, on m’a dit qu’on ne pouvait pas me donner le service dans ma langue maternelle. Deuxième hôpital [le CHUM], on m’a dit qu’il n’y avait point de trousse médico-légale une fois que je me suis enregistrée, finalement, c’est à l’hôpital Notre-Dame qu’on a été en mesure de faire la trousse », a témoigné la victime.

Le CHUM a expliqué à La Presse que l’hôpital Notre-Dame est devenu le « centre désigné » pour traiter de tels cas depuis le regroupement du CHUM, l’autre étant l’Hôpital général de Montréal.

« Lorsqu’une personne se présente à l’urgence avec une suspicion de trauma sexuel, elle est réorientée vers un centre désigné qui possède l’expertise en la matière ainsi que les trousses médicolégales », a commenté par courriel Andrée-Anne Toussaint, porte-parole du CHUM.

Selon le juge Dalmau, la prison avec sursis (à domicile) n’est pas appropriée dans ce dossier, notamment en raison des nombreuses condamnations pour non-respect des ordonnances de la cour de l’accusé. Ce dernier a aussi des antécédents en matière de violence conjugale et une cause pendante pour bris.

Le magistrat retient plusieurs circonstances aggravantes, dont l’état de vulnérabilité de la victime et l’abus de confiance. « Le délinquant et la victime sont des amis. Cette dernière établit clairement ses limites avant la rencontre. […] Le délinquant transgresse les limites de la victime alors qu’elle est vulnérable », affirme le juge.

La fourchette de peine pour des agressions sexuelles similaires se situe entre 12 et 20 mois, rappelle le juge. Il estime ainsi qu’une peine de détention de 18 mois est appropriée. La procureur de la Couronne Me Geneviève Rondeau-Marchand réclamait deux ans d’emprisonnement.

Me Allan Guttman a défendu l’accusé.

