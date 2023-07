Un véhicule s’est retrouvé coincé entre deux poids lourds et a complètement été détruit sous la force de l’impact à la suite d’une collision impliquant deux voitures et deux camions lourds.

En l’espace d’à peine six jours, quatre accidents notables impliquant des poids lourds ont eu lieu sur le territoire québécois. Bilan : quatre morts, au moins six blessés et beaucoup de chemin à faire.

Vendredi, deux personnes sont mortes dans un important carambolage ayant eu lieu sur l’autoroute 40 Est, à la hauteur de Trois-Rivières. Ce fut la triste conclusion d’une semaine qui ne s’était déjà pas très bien déroulée sur les routes.

Dimanche dernier, une adolescente de 13 ans a perdu la vie sur l’autoroute 20, à Saint-Zotique, après que le véhicule familial eut été percuté par un camion lourd. Puis mardi au centre-ville de Montréal, un cycliste a été écrasé par un autre camion lourd sur le boulevard Maisonneuve.

Jeudi, deux parents qui se trouvaient à bord d’une minifourgonnette ont été blessés par un jeune chauffeur ontarien ayant omis de faire son arrêt obligatoire. C’était à Sainte-Hélène-de-Bagot, en Montérégie.

« Est-ce que les conducteurs connaissent l’ampleur du danger que les poids lourds représentent ? Est-ce qu’on voit assez comment se comporter dans un véhicule à côté d’un poids lourd, lors de notre formation ? », demande Marie-Soleil Cloutier, professeure à l’Institut national de recherche scientifique et chercheuse en sécurité routière.

Selon elle, différents éléments peuvent causer des accidents impliquant des véhicules lourds : leurs angles morts « très importants », les quarts de travail « très prenants » des camionneurs et la vitesse à laquelle ceux-ci peuvent circuler.

Autre élément qui peut expliquer pourquoi on assiste actuellement à une vague de ce type d’accidents : on ne s’en doute pas, mais « la journée parfaite, c’est la journée où tu vas avoir une collision », illustre Mme Cloutier.

Lorsqu’il neige ou qu’il pleut beaucoup, les usagers de la route ont tendance à faire plus attention. Quand il fait beau, c’est le contraire. « On a l’impression qu’il n’y a pas de danger. »

Elle remarque aussi qu’environ le tiers des collisions en milieu urbain, qui touchent notamment les piétons et les cyclistes, impliquent des véhicules lourds. « Je ne sais pas si c’est de la surreprésentation, mais c’est l’une des causes importantes. »

« Ce que j’entends des compagnies, c’est qu’il y a de la pression dans les horaires et sur la livraison. Je ne pense pas qu’il y ait de comportements illégaux, mais ça met quand même de la pression sur leur personnel, ajoute-t-elle. Ce n’est pas propre au camionnage, mais ça a plus de conséquences quand tu conduis un dix roues. »

« On devrait éduquer beaucoup plus les gens »

Pierre Bellemare, reconstitutionniste et ancien policier de la Sûreté du Québec (SQ), n’est pas « pas prêt à mettre la faute sur les camionneurs ».

« Je pense qu’on devrait éduquer beaucoup plus les gens. La SAAQ a déjà dit que la route, ça se partage… Ce n’est pas juste pour les vélos, c’est pour tous les types de véhicules. C’est plate à dire, mais idéalement, en auto, si tu dépasses un camion semi-remorque, tu dois te tenir loin, conseille M. Bellemare. Quand ça freine en avant, regarde ce qu’il y a en arrière. Les gens ne conduisent pas assez avec le rétroviseur. »

Si tu te fais heurter à 30 km/h en camion, c’est l’équivalent de 100 km/h en automobile à cause de la masse. Un camion lourd, c’est 35 fois plus d’énergie qu’une automobile. Les dommages sont énormes. Pierre Bellemare, reconstitutionniste et ancien policier de la Sûreté du Québec

À son avis, les camionneurs qui sillonnent les routes de la province ont « peut-être un peu moins d’expérience que dans le temps, mais ils ont quand même une bonne formation ». Le problème réside ailleurs.

« Les accidents, c’est souvent de l’inattention et distraction. Les [camionneurs] font des milliers de kilomètres par année. Parfois, on réagit un peu trop tard. La conduite, ce n’est pas compliqué : ça demande ta perpétuelle attention. »

« Oui, on met la faute sur les individus, mais c’est le système qu’il faut revoir », conclut Marie-Soleil Cloutier.

L’identité des victimes de Trois-Rivières connue

Mélanie Guérin, 43 ans, et François Allaire, 44 ans, résidants de Sainte-Adèle dans les Laurentides, ont tous deux perdu la vie vendredi à Trois-Rivières, a confirmé la SQ samedi soir. Leur véhicule avait été « complètement détruit » après avoir été coincé entre deux camions lourds.

Le Service de sécurité incendie de Trois-Rivières avait été dépêché sur place afin de désincarcérer les deux occupants du véhicule. Un autre véhicule impliqué moins directement dans la collision n’a subi que des dommages légers.

Vingt-quatre heures après le drame, les forces policières étaient avares de commentaires, l’enquête étant toujours en cours.

Jointe par La Presse, l’Association du camionnage du Québec dit avoir « conscience de l’importance » des accidents survenus récemment, mais estime toutefois ne pas être en mesure de prendre la parole « tant que les enquêtes sont toujours en cours », que ce soit pour l’accident de Trois-Rivières ou les précédents. « On suit attentivement la situation », ajoute-t-elle.