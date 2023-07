Le président de Coalition Rouge Joel DeBellefeuille et l’ex-policier Alain Babineau

(Montréal) Pour lutter contre le profilage racial, le groupe de pression Coalition Rouge demande au SPVM de compiler la « race ou l’ethnie » des personnes interpellées sans motif par les policiers.

« C’est la seule façon d’obtenir des statistiques probantes pour démontrer ce que toutes les personnes racisées savent : qu’elles sont disproportionnellement interpellées » a indiqué le directeur profilage racial et sécurité publique de l’organisme, l’ex-policier Alain Babineau, lors d’une conférence de presse tenue presqu’exclusivement en anglais dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. Obtenir ces chiffres permettra d’accélérer la lutte au profilage racial, est persuadé M. Babineau, qui a été à l’emploi de la Commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques de Montréal de 2021 à 2022.

Un exemple d’interpellation

Cyrus Senior, un homme noir de 27 ans, se considère comme une victime de profilage racial. Le 23 juin, l’ingénieur logiciel, aussi DJ à ces heures, s’est rendu à un bal des finissants pour s’occuper de l’aspect musical de la soirée. Alors qu’il raccompagnait son ami en voiture vers 2 heures du matin, Cyrus a été interpellé par un policier.

« Il m’a dit qu’il m’arrêtait parce que je conduisais à une heure inhabituelle. Il m’a aussi dit qu’il m’arrêtait parce que la voiture était enregistrée au nom d’une femme [sa mère] », a-t-il raconté lors de la conférence de presse de vendredi. Pour Cyrus, la réelle cause de son arrestation est évidente. Il s’agirait de la couleur de sa peau. Le jeune homme affirme que sa conduite était exemplaire.

Plusieurs demandes au SPVM

Les interpellations ne doivent pas être basées sur un pressentiment, soutient M. Babineau. C’est pourquoi la Coalition Rouge aimerait un encadrement légal des interpellations. L’organisme demande désormais que les policiers aient un « soupçon raisonnable dans les cas où un crime est sur le point de se produire ou s’est produit » avant d’interpeller une personne.

De plus, Coalition Rouge souhaite que les policiers distribuent des reçus à chaque personne interpellée arbitrairement. Le papier devrait contenir le nom de l’agent, son numéro de badge et les instructions pour déposer une plainte au Service de police.

Peu de progrès depuis 2019

Un rapport commandé par le SPVM et dévoilé le 22 juin a révélé que la Police stagne dans sa lutte contre le profilage racial. En 2021, les autochtones avaient 6 fois plus de chances d’être interpellées par la police que les personnes blanches. La même année, les personnes noires étaient interpellées 3,5 plus souvent que les personnes blanches, d’après les recherches d’une équipe menée par le professeur Victor Armony.

Le rapport recommandait ainsi de mettre fin à toutes les interpellations sans motif afin d’accélérer la lutte.

La mesure n’a pas été adoptée par le SPVM. Son chef, Fady Dagher, avait mentionné le 22 juin qu’il était préférable de régler le problème à la source.

Les relations du SPVM n’ont pas réagi aux demandes de Coalition Rouge, mais ont rappelé à La Presse que M. Dagher souhaite une interpellation policière « exempte de biais » et « respectueuse des droits et libertés de toutes les populations ».