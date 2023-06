En début de soirée, il n’était pas possible de savoir qui du conducteur de la fourgonnette ou des motocyclistes avait dévié de sa voie pour provoquer la collision. Ce détail sera déterminé au cours de l’enquête, a mentionné la Sûreté du Québec.

(Beauceville) Deux motocyclistes luttent pour leur vie, vendredi soir, après une collision lors de laquelle ils ont été heurtés par une fourgonnette à Beauceville, dans la région de Chaudière-Appalaches, en après-midi.

La Presse Canadienne

La collision est survenue peu après 15 h 30 sur la route 108, près du rang Saint-Alexandre, à Beauceville.

Selon les premières informations fournies par la Sûreté du Québec (SQ), les deux motos roulaient vers l’est sur la route 108, tandis que la fourgonnette se déplaçait dans la direction opposée, vers l’ouest.

« Le conducteur de la fourgonnette aurait subi des blessures importantes et les deux personnes qui prenaient place sur les motos sont blessées grièvement et on craindrait pour leur vie », a mentionné en début de soirée la sergente Hélène St-Pierre, qui est porte-parole pour le corps policier provincial.

Des policiers, pompiers et ambulanciers se sont rendus sur les lieux à la suite de la collision. La route 108 a d’ailleurs été fermée à la circulation pour permettre à un expert en reconstitution de la SQ d’analyser la scène.

En début de soirée, il n’était pas possible de savoir qui du conducteur de la fourgonnette ou des motocyclistes avait dévié de sa voie pour provoquer la collision. Ce détail sera déterminé au cours de l’enquête, a mentionné la sergente St-Pierre.