Vincent Guzzo a été brièvement détenu, puis a plaidé non coupable aux accusations portées contre lui.

Les accusations « contestées et vigoureusement niées » par Vincent Guzzo

(Montréal) L’homme d’affaires Vincent Guzzo a été accusé au cours du week-end de harcèlement criminel et d’omission de se conformer à une promesse. Des accusations « contestées et vigoureusement niées », par le patron des cinémas Guzzo.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a confirmé mardi matin la nouvelle d’abord rapportée par les médias de Québecor.

Selon le libellé des accusations fourni par le DPCP, M. Guzzo a été accusé de harcèlement criminel contre une personne entre novembre 2022 et juin 2023.

Selon nos informations, Vincent Guzzo a été arrêté le 15 juin dernier et remis en liberté sous promesse de comparaître. Il aurait malgré tout tenté de communiquer avec la victime, un non-respect de l’une de ses conditions. Les policiers l’ont donc arrêté samedi dernier en fin de journée.

« Je tiens à souligner que mon arrestation a été très déstabilisante », a expliqué l’accusé dans une déclaration écrite transmise à La Presse, précisant que des membres de sa famille étaient présents durant l’arrestation.

« Quant aux accusations, elles sont contestées et vigoureusement niées », a-t-il ajouté.

« Le problème actuel est entre moi, mon épouse et nos avocats », indique l’homme d’affaires en faisant référence à « la procédure de divorce en cours » et à propos de laquelle il ne diffusera aucune information supplémentaire. Il demande du même coup à ce que sa vie privée et celle de ses enfants soient respectées « pendant cette période éprouvante ».

Comparution à Laval

L’homme de 54 ans a comparu dimanche au palais de justice de Laval, a précisé Vincent Charbonneau, porte-parole du Service de police de Terrebonne.

La Couronne s’est opposée à la remise en liberté à sa comparution. Il a finalement été libéré, avec certaines conditions. Il lui est entre autres défendu de communiquer avec la victime ou de se trouver dans un rayon de 100 mètres de cette personne.

Il y a également eu une demande préventive en matière d’armes à feu. L’accusé a donc dû remettre ses armes à feu aux policiers. La cause a été reportée au 14 septembre.

Vincent Guzzo est un acteur incontournable de l’industrie du cinéma au Québec, étant président et directeur général des Cinémas Guzzo.

L’entrepreneur participe également à l’émission de CBC Dragon’s Den.

Il a déjà songé à se présenter dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada, mais il n’a finalement jamais plongé.

Avec La Presse Canadienne