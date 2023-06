Les arrestations de jeudi matin sont l’aboutissement de deux phases de perquisitions effectuées en novembre 2021 et en mars 2022, au cours de laquelle les enquêteurs ont notamment mis la main sur plus de 100 kilogrammes de cocaïne dans un bâtiment de la rue Fontenay à Laval.

Le fils du comédien et chanteur Gildor Roy figure au nombre d’une vingtaine d’individus arrêtés jeudi matin par la Sûreté du Québec dans le démantèlement d’un réseau de trafic de stupéfiants chapeauté par les Hells Angels, a appris La Presse.

Luis David Roy-De Rodriguez, 30 ans, de Vaudreuil-Dorion, a été appréhendé par les enquêteurs de l’Escouade régionale mixte (ERM) Rive-Nord avec 16 autres individus, a annoncé la Sûreté du Québec par voie de communiqué.

Il fait face à un chef de possession de cannabis dans un but de distribution en vertu de l’article 9 de la Loi sur le cannabis et les actes reprochés seraient survenus en novembre 2021.

La Presse a rejoint Gildor Roy, mais ce dernier n’a pas voulu parler publiquement et nous a dirigé vers l’avocat de son fils, Me Marc Labelle.

« Mon client fait face à une accusation de possession de cannabis dans un but de distribution, et non trafic. C’est une quantité importante qui a été saisie il y a plusieurs mois. Il y a eu plusieurs prolongations de confiscation de biens saisis et nous n’avons fait aucune représentation. Nous n’avons entendu parler de rien jusqu’à jeudi matin. M. Roy-De Rodriguez a comparu et a été libéré avec un dépôt de 500 $ », a expliqué le criminaliste.

Cent kilos saisis

Les arrestations de jeudi matin sont l’aboutissement de deux phases de perquisitions effectuées en novembre 2021 et en mars 2022, au cours de laquelle les enquêteurs ont notamment mis la main sur plus de 100 kilogrammes de cocaïne dans un bâtiment de la rue Fontenay à Laval.

Outre la cocaïne, les limiers ont également saisi au cours de cette enquête baptisée Quote part cinq pistolets, deux silencieux, trois chargeurs, plus de 90 lb de cannabis, deux presses à kilogrammes de cocaïne, près de 200 000 $ en argent, sept véhicules, huit montres Rolex – d’une valeur approximative de 150 000 $ – et huit serveurs de cryptomonnaie.

Les autorités ont également obtenu une ordonnance de blocage sur un immeuble de Laval valant 500 000 $.

Motards et mafia libanaise

Les autres individus appréhendés et accusés sont Martin Dazé, 36 ans, considéré comme l’un des chefs du réseau et qui aurait des liens avec les motards selon la police, Cédrick Cazzetta-Parent, 30 ans, neveu du Hells Angels Salvatore Cazzetta, Timothy Taylor, 44 ans, Patrick Brière, 46 ans, Marc-André Joannette-Casimir, 40 ans, Danny Legault, 50 ans, Damien Néron-Lacroix, 32 ans, Marc-André Hamel, 36 ans, Henriette Aoun Abou-Arrage, 70 ans, Roula Barak, 50 ans, Samira Oarab, 41 ans, Ghizlane Ouarab, 38 ans, Abdelilah Et-Taib, 26 ans, Konstantinos Stathopoulos, 31 ans, Christian Rufiange, 39 ans et Sandra Abou-Arrage, 42 ans.

Deux autres sont recherchés : Steve Abou-Arrage, 51 ans et Andy Abou-Arrage, 30 ans, qui auraient des liens avec la mafia libanaise selon la Sûreté du Québec.

Les suspects ont été transportés au palais de justice de Laval pour y être accusés de complot, trafic de substances, possession en vue de trafic et possession de substances.

Certains sont également accusés de possession d’une arme prohibée, d’entreposage négligent d’arme à feu et de possession de biens criminellement obtenus. Tous les suspects ont été libérés sous conditions.

La police croit avoir démantelé, avec cette opération, des cellules de trafiquants, de distributeurs et de fournisseurs de cocaïne et autres drogues reliées aux Hells Angels de la section South.

Quatre-vingts policiers ont participé aux arrestations de jeudi matin.

L’enquête Quote part a débuté en 2020 et a été menée en collaboration avec les services de police de Laval, Deux-Montagnes, Saint-Jérôme, Mirabel, Blainville et Saint-Eustache.

