Un individu qui a blanchi des dizaines de millions de dollars d’argent sale a été condamné à cinq ans de pénitencier et à verser plus de 3,5 millions en amendes et en cotisations au fisc, mardi matin, au palais de justice de Montréal.

Mohamad Jaber, 55 ans de Laval, avait été arrêté avec plusieurs individus dans une importante enquête de blanchiment d’argent de la Division C (Québec) de la Gendarmerie royale du Canada baptisée Collecteur en février 2019.

Les enquêteurs fédéraux avaient alors démantelé une organisation présente à Toronto et au Québec qui utilisait des compagnies coquilles et des bureaux de change illégaux pour blanchir ou transférer à travers le monde des centaines de millions de dollars provenant d’activités illicites, dont le trafic de stupéfiants, et qui avaient été apportés dans des sacs par des courriers d’organisations criminelles.

L’une des façons de faire pour blanchir cet argent était la fabrication de fausses factures émises par ces sociétés coquilles.

Le système de transfert de valeurs utilisé par les recycleurs permettait la transmission de fonds d’une région du monde à une autre, sans déplacement physique d’argent, par le biais de divers échanges commerciaux, selon une méthode également appelée hawala.

Neuf millions de dollars en trois mois

Mohamad Jaber, qui tenait un bureau de change illégal durant l’enquête, a plaidé coupable à des chefs de complot, recyclage des produits de la criminalité et trafic de biens criminellement obtenus, et a reconnu son implication dans de l’évasion fiscale.

Selon un résumé des faits déposé en cour, entre avril et juin 2016, en seulement trois mois, Jaber et le chef présumé du réseau à Toronto, Nader Gramian-Nik, ont effectué des transactions représentant plus de 9 millions en argent, en chèques et en frais divers.

Toujours selon la preuve, Jaber a produit de fausses factures en utilisant trois compagnies coquilles enregistrées à des prête-noms et dont les comptes de banque ont servi à des transactions par chèques totalisant plus de 6 millions.

« Lorsque des gens arrivaient avec des sommes d’argent, je ne savais pas que c’était de l’argent sale », s’est défendu Jaber en cour, alors qu’il écoutait la procureure au dossier, Me Sabrina Delli-Fraine, lire le résumé des faits.

« Vous faisiez de l’aveuglement volontaire », est immédiatement intervenue la juge Hélène Morin de la Cour du Québec, mettant ainsi fin aux brèves protestations du condamné.

Les autorités affirment que Jaber a acquis un important parc immobilier avec l’argent du crime.

Quatre de ses immeubles et des sommes d’argent totalisant plus de 4,5 millions ont été confisqués.

Ces immeubles seront vendus et l’argent obtenu servira à payer une amende de 800 000 $ et des cotisations pour taxes éludées de 1,4 million et de 1,3 million imposées respectivement par les agences du revenu du Canada et du Québec.

Le chef du réseau à Toronto, Nader Gramian-Nik, a été condamné à neuf ans de pénitencier et à 1 million d’amendes en février dernier.

