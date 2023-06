Projet Collecteur

Cinq ans d’emprisonnement et 3,5 millions à payer pour un blanchisseur d’argent

Un individu qui a blanchi des dizaines de millions de dollars d’argent sale a été condamné à cinq ans de pénitencier et à verser plus de 3,5 millions en amendes et en cotisations au fisc, mardi matin, au palais de justice de Montréal.