Les 11 militants déjà reconnus coupables d’introduction par effraction et de méfait pour avoir brièvement occupé une porcherie de Saint-Hyacinthe en 2019 recevront leur sentence au palais de justice de Longueuil mardi.

Le groupe de militants a annoncé une manifestation devant le palais de justice en début d’après-midi, avant leur comparution devant le juge Marco LaBrie.

Une douzaine de militants du groupe Direct Action Everywhere (DxE) avaient fait irruption dans la ferme Porgreg de Saint-Hyacinthe en décembre 2019, où ils avaient tourné des vidéos. Devant leur refus de quitter les lieux, le propriétaire avait appelé la police. Onze des militants étaient majeurs au moment de l’intervention et ont été reconnus coupables des deux chefs d’accusation en avril 2022.

La Couronne a demandé une peine avec sursis (ce qui leur vaudrait un casier judiciaire) accompagnée d’une probation de deux ans et de 150 heures de travaux communautaires. La défense a demandé leur absolution. L’un des coupables, qui demeure aux États-Unis, comparaîtra par visioconférence, a indiqué leur avocat, Me Gary Martin.

Les militants ont déjà pris des dispositions pour se pourvoir en appel en Cour supérieure. « On ne sait pas si on va poursuivre cela, ça dépendra de la sentence. On prendra une décision après », a mentionné une porte-parole du groupe, Anne Shaughnessy, en entrevue téléphonique.

Le groupe a retenu les services de l’avocat Peter Sankoff, un professeur à l’Université de l’Alberta spécialiste des relations entre le droit et les animaux. Me Sankoff représente déjà deux militants de la Colombie-Britannique qui font appel de leur condamnation pour avoir pénétré dans la ferme porcine Excelsior, à Abbotsford, au printemps 2019. Le procès Excelsior s’étant déroulé devant jury, « cela change la nature de l’appel », a précisé Me Sankoff par courriel.

Plus de porcs chez Porgreg

« Depuis leur passage dans notre porcherie, notre taux de mortalité en maternité a considérablement augmenté », avait déclaré l’une des propriétaires de la ferme québécoise Les Porgreg, Josiane Grégoire, dans une allocution devant l’Union des producteurs agricoles (UPA) en janvier 2020.

Une inspection du ministère de l’Agriculture, Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) réalisée le mois précédent, neuf jours après le passage des militants, avait toutefois relevé plusieurs éléments non conformes dans les bâtiments de Porgreg. Une « densité d’animaux trop élevée », une « ventilation inappropriée », une « accumulation de fumier » et une « présence de mouches dans les sections de mise bas » avaient notamment été inscrits au rapport d’inspection daté du 16 écembre 2019.

La visite de suivi effectuée quatre mois plus tard n’avait toutefois relevé « aucune non-conformité » reliée au bien-être animal. « La ventilation de la pouponnière est améliorée et les porcelets sont étendus, propres et les parcs [secs] et sans mouches », avait signalé le rapport de l’inspecteur, qui avait fait les mêmes constats dans la maternité.

L’entreprise Les Porgreg est toujours inscrite au Registraire des entreprises du Québec comme élevage porcin. Elle n’est plus en production porcine, a cependant confirmé Les Éleveurs de porcs du Québec.

Avec Daphné Cameron et Émilie Bilodeau