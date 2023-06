Un ex-entraîneur de soccer de la Rive-Sud et ancien joueur de l’Impact de Montréal est accusé d’avoir envoyé une photo d’un homme complètement nu à une adolescente de 16 ans de son club. « Bella », « darling », « ma belle » : Gustavo Echevarria multipliait les mots affectueux dans ses échanges inappropriés avec la victime.

Le procès du Lavallois de 56 ans s’est ouvert lundi au palais de justice de Montréal. Il est accusé de leurre et d’avoir rendu accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite. Des chefs d’accusation déposés par voie sommaire, donc de nature moins grave que par acte criminel. La peine minimale est de six mois de détention.

À l’époque, en 2020, Gustavo Echevarria était directeur technique du club l’Arsenal de Chambly. L’ex-joueur de l’Impact de Montréal en 1994 était « vraiment amical » avec les jeunes du club, a témoigné la victime lundi. L’adolescente, qui gravitait au sein du club, le connaissait depuis des années. Une ordonnance de la cour protège son identité.

Dès 2019, Gustavo Echevarria échangeait régulièrement avec l’adolescente sur l’application Messenger. L’accusé écrivait souvent de longs messages philosophiques à la victime qui répondait de façon laconique. Parfois, il disait à l’adolescente être allé sur son lieu de travail, mais avoir été déçu de ne pas la voir.

Puis, en août 2020, Gustavo Echevarria envoie une photo de lui, torse nu, devant un lac. À 23 h 41, il écrit à l’adolescente les célèbres paroles du succès de 1998 des Vengaboys : « Boom, boom, boom, boom, I want you in my room » (Je te veux dans ma chambre). Il demande alors à la victime de lui envoyer la chanson, ce qu’elle fait.

Gustavo Echevarria envoie ensuite à l’adolescente une photo d’un homme nu, l’organe sexuel bien visible. La photo présentée en cour cache le visage de l’homme. « Tu vois un peu ma partie de loin. T’es prêt », écrit-il.

Il ajoute toutefois immédiatement que ce n’est pas lui sur la photo, mais ses propos suivants semblent le contredire.

« Pas mal ? Je sais que tu préfères mes jambes et mes fesses haha. Bon, j’efface tout ça ma belle. C’est toi qu’on doit contempler. Alors tu vas effacer ? Ou tu vas apprécier quelques minutes ? Mais au moins, tu as aimé la photo non ? », écrit Gustavo Echevarria.

Après avoir demandé une photo à l’adolescente en « échange », l’accusé l’enjoint à supprimer leur conversation et lui explique comment procéder. « Est-ce trop osé ma photo ? », écrit-il finalement. L’adolescente cesse alors de lui répondre, alors que l’accusé continue de lui écrire régulièrement.

Il lui envoie même plusieurs messages vocaux, dont un où il lui demande de le pardonner.

Me Hugo Rousse représente le ministère public, alors que Me David Leclair défend l’accusé. Le procès se poursuit lundi après-midi devant le juge Martin Chalifour.