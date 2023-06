Agressions extrêmement violentes

Un prédateur récidiviste condamné à six ans et demi de prison

L’auteur de deux agressions sexuelles d’une extrême violence a été condamné à six ans et demi de détention en dépit de son risque « substantiel » de récidive. David Biwota risquait une peine bien plus lourde, n’eût été la longue période de surveillance imposée.