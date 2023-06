L’accident est survenu à l’angle de l’avenue Bourret et de l’avenue McLynn

Deux femmes ont été happées par une conductrice en camionnette dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce mardi en début d’après-midi. Les deux femmes ont été transportées à l’hôpital où l’une d’entre elles repose dans un état critique.

La collision est survenue aux alentours de 13 h 05 à l’angle de l’avenue Bourret et de l’avenue McLynn, dans un quartier résidentiel de Côte-des-Neiges. La conductrice de la camionnette, une septuagénaire, se déplaçait sur l’avenue Bourret d’ouest en est. Pour une raison inconnue, la conductrice aurait heurté une voiture stationnée en bordure avant de faucher les piétonnes.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) confirme qu’une femme de 50 ans est grièvement blessée et son état est concédé critique. La deuxième femme, d’une quarantaine d’années, a été blessée au haut du corps, mais l’on ne craint pas pour sa vie.

L’intersection, qui est munie d’arrêts, ne compte aucun marquage au sol afin de faciliter la traversée des piétons.

Le nombre de piétons heurtés par des véhicules est en hausse marquée à Montréal. Selon les données du SPVM, 20 piétons ont été tués et 66 blessés gravement sur l’île en 2022. C’est nettement plus que les 11 décès et 40 blessés graves enregistrés l’année précédente.