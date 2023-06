Un incendie s’est déclaré dans un bâtiment résidentiel et commercial du secteur du Mile End, dans le Plateau-Mont-Royal, mobilisant une cinquantaine de véhicules et plus de 150 pompiers.

« C’est un feu qui s’est propagé rapidement. Dû à la chaleur, nous avons déployé de nombreux effectifs pour nous assurer de maîtriser le brasier », explique Robert Rousseau, chef de section aux relations médias du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM).

« On est toujours en combat actif. Ce n’est pas maîtrisé pour l’instant », a-t-il ajouté à 9 h 45.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Plus de 150 pompiers sont mobilisés sur place.

Le feu s’est déclenché dans un bâtiment à l’angle de l’avenue Laurier et de la rue Saint-Urbain. L’immeuble de trois étages abrite un commerce au rez-de-chaussée et des logements. Le foyer de l’incendie se situe sur le balcon arrière au troisième étage et s’est « rapidement propagé » au comble, a expliqué M. Rousseau. La cause exacte est toujours inconnue.

Sur place, jeudi, les multiples véhicules du SIM étaient répartis autour du brasier. À quelques mètres, des pompiers passaient sous une douche temporaire.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Des pompiers passaient sous une douche temporaire en raison notamment de la chaleur accablante.

Sur le toit du bâtiment touché, un pompier donnait de grands coups de hache, alors que d’autres grimpaient les échelles déployées.

Il s’agit d’une cinquième alarme, donc plus de 150 pompiers se trouvent sur place.

On ne déplore aucun blessé dans cet incendie. « Personne n’a dû être pris en charge par les paramédics ou quoi que ce soit », a indiqué le chef de section Rousseau. Les résidants ont rapidement été évacués par les équipes sur place.

La circulation automobile dans le secteur est lourdement affectée par la fermeture du boulevard Saint-Joseph et de l’avenue Laurier.