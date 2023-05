(Winnipeg) Plusieurs élèves de 5e année ont été soignés pour des fractures et d’autres blessures, mercredi au Manitoba, après être tombés d’une structure en bois au Fort Gibraltar lors d’une sortie scolaire, mais la plupart devaient rentrer chez eux d’ici la fin de la journée.

Brittany Hobson et Steve Lambert La Presse Canadienne

Seize écoliers et un adulte ont été transportés à l’hôpital après une chute de 4,5 mètres à six mètres au Fort Gibraltar, une attraction touristique et historique dans le quartier Saint-Boniface, à Winnipeg.

Les autorités de l’hôpital ont déclaré mercredi après-midi que la plupart des membres du groupe étaient rentrés chez eux ou devaient le faire sous peu. Un seul enfant devait rester en observation pour la nuit.

La docteure Karen Gripp, directrice médicale aux urgences de l’Hôpital pour enfants de Winnipeg, a déclaré aux journalistes que la plupart des blessés avaient subi des fractures, mais qu’il n’y avait pas eu de blessures potentiellement mortelles.

Les ambulanciers avaient été appelés au Fort Gibraltar vers 10 h, mercredi, pour des signalements d’accident impliquant des enfants de 10 à 11 ans.

Les ambulanciers ont d’abord évalué sur place 28 personnes, avant de déterminer que 17 d’entre elles devaient être transportées à l’hôpital. À ce moment-là, trois enfants étaient dans un état instable, alors que 13 autres enfants et un adulte étaient dans un état stable.

Michelle Bessas, chef d’équipe des opérations paramédicales, a déclaré que six ambulances avaient transporté les patients les plus gravement blessés à l’hôpital, tandis que certains des patients dans un état plus stable ont été transportés par autobus d’urgence. « Tout le monde sur les lieux était bien préparé et nous avons trié tout le monde en temps opportun », a-t-elle indiqué.

Un avis a été envoyé aux parents par Jim Keefe, directeur de l’école St. John’s-Ravenscourt. L’école privée de Winnipeg a confirmé aux parents que la chute s’était produite lors d’une sortie scolaire de 5e année.

« Nous faisons tout notre possible pour soutenir nos élèves et enseignants de 5e année et leurs familles », a assuré M. Keefe. Les autres élèves et les adultes qui les accompagnaient sont retournés à l’école, où les enseignants, le personnel et les conseillers s’occupent d’eux, a-t-il précisé.

Le Festival du Voyageur, propriétaire du Fort Gibraltar, a déclaré qu’il coopérait avec toutes les autorités dans l’évaluation de la situation.