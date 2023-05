Cinq individus vraisemblablement liés au crime organisé ont été arrêtés mercredi à Saint-Jérôme dans le cadre d’une vaste opération policière qui a aussi permis la saisie de plusieurs armes à feu, diverses quantités de stupéfiants et de l’argent comptant.

Selon les informations qui ont d’abord été transmises par les autorités, les cinq hommes qui ont été appréhendés sont connus des milieux policiers.

Le Service de police de la Ville de Saint-Jérôme (SPVSJ) affirme que les individus appréhendés sont soupçonnés de faire partie de « réseaux de criminels organisés ». Les cinq hommes seront rencontrés par des enquêteurs au courant de la journée de mercredi, avant de connaître la suite de leur sort.

Cette enquête avait débuté il y a quelques mois à la suite « d’informations du public » qui ont permis d’obtenir des mandats de perquisition « en lien avec des activités criminelles violentes, des vols et du trafic de stupéfiants ». Dès l’aube, mercredi, des fouilles ont donc été réalisées dans « cinq emplacements différents », menant à l’arrestation du même nombre de suspects.

Au total, « plus de 70 policiers et enquêteurs du SPVSJ ont participé à l’opération policière avec l’assistance des membres de l’Escouade régionale mixte (ERM), de policiers de la Sureté́ du Québec, le Groupe tactique d’intervention (SQ) et l’Escouade canine (SQ) », a indiqué le corps policier local.

Jusqu’ici, la police de Saint-Jérôme, qui menait toujours des perquisitions en fin d’avant-midi, affirme avoir « saisi plusieurs armes à feu ainsi que des imitations d’armes, d’importantes quantités de stupéfiants, de l’argent ainsi que d’autres éléments pertinents à l’ensemble de l’enquête ».

Le but premier de l’opération était de « déstabiliser le réseau qui contrôle la vente de stupéfiants sur le territoire de Saint-Jérôme », explique le SPVSJ.

Toute personne qui aurait une information pertinente à transmettre en lien avec du trafic de stupéfiant ou « d’autres activités criminelles » à Saint-Jérôme est invitée à communiquer avec les enquêteurs du service de police, en composant le 450-432-1111, option 7.