(Sherbrooke) La Sûreté du Québec (SQ) a annoncé en fin de nuit, jeudi, que le suspect armé et dangereux qu’elle recherchait depuis la veille dans la région de Stoke, en Estrie, a été arrêté.

La Presse Canadienne

On l’a localisé à Stoke et il a été maîtrisé par les policiers. Le suspect devait être rencontré plus tard jeudi par les enquêteurs.

L’alerte lancée par le ministère de la Sécurité publique sur les réseaux sociaux vers 21 h 30, mercredi, a donc été levée. Cette communication invitait la population à éviter la région de Stoke, une localité située à quelques kilomètres à l’est de Sherbrooke.

Le message ajoutait : « Si vous êtes dans la zone ciblée, abritez-vous à l’intérieur, verrouillez les portes, éloignez-vous des fenêtres et suivez les directives des autorités locales », mentionne le ministère.

L’enquête de la Sûreté du Québec à propos de cette affaire demeurait en cours jeudi, mais personne ne semblait avoir été blessé.