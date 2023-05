La zone d’origine de l’incendie du Monastère du Bon-Pasteur a été identifiée, ont annoncé mardi les pompiers de Montréal.

Un enquêteur en recherche des causes des incendies s’est présenté sur les lieux lundi pour y mener des vérifications, a indiqué le chef-pompier Richard Liebmann, en marge d’une activité à l’hôtel de ville.

« L’enquêteur était sur place [lundi]. La zone d’origine a été identifiée. L’enquête se poursuit », a continué son adjointe, Chantal Bibeau. « Ça a été enquêté. » Le SIM refuse de dévoiler de quelle zone il s’agit.

Le Monastère du Bon-Pasteur, un complexe patrimonial du XIXe siècle situé au centre-ville, a été le théâtre d’un incendie complexe à partir de jeudi dernier, qui a nécessité près de 48 heures de lutte contre les flammes. Le travail des pompiers a notamment été compliqué par la présence de feu dans les combles de certains des bâtiments, difficilement accessibles.

L’absence de transfert de l’enquête au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) laisse présumer qu’aucun aspect criminel n’a été détecté dans ce dossier.

L’enquête est menée par le capitaine de la Section de la recherche des causes et circonstances des incendies. La Presse a rapporté il y a deux semaines qu’il s’agissait du seul pompier toujours actif au sein de ce service, alors que les cinq autres postes sont vacants ou sur le point de l’être.

« On a encore du monde aux recherches des causes des incendies », a assuré M. Liebmann. « L’ensemble des chefs et officiers participent également à la recherche des causes. Actuellement, on n’a pas de retard. »