« Ça nous attriste tous » : la communauté de Saint-Lin–Laurentides est bouleversée par la mort tragique d’une fillette tombée dans un mélangeur à grains industriel, vendredi, dans une ferme familiale. Le maire de la municipalité, Mathieu Maisonneuve, veut travailler avec les différents ordres de gouvernement afin qu’un tel drame ne se produise plus.

Ça devait être un jour de fête dans la petite municipalité de Lanaudière.

Des kiosques en tous genres avaient été érigés devant un centre communautaire, samedi, à l’occasion de la journée verte de Saint-Lin–Laurentides.

Dans la file pour collecter leurs plants de légumes et leurs semences, les citoyens n’avaient toutefois qu’une préoccupation.

« Avez-vous des nouvelles de la petite d’hier soir ? », raconte le maire, Mathieu Maisonneuve, qui s’est fait poser la question toute la journée.

La veille, une fillette de 2 ans est tombée dans le mélangeur à grains industriel d’une ferme familiale de la côte Joseph. Elle n’a pas pu être sauvée.

Peu de détails ont été révélés sur l’accident. Selon les informations rendues publiques, les parents sont intervenus rapidement pour secourir l’enfant, en vain. Son décès a été constaté sur place.

Comme le veut le protocole lorsqu’un enfant de moins de 6 ans meurt, une enquête de la division des crimes majeurs de la Sûreté du Québec a été ouverte.

Une autopsie sera notamment pratiquée sur le corps de la petite victime afin de déterminer la cause exacte du décès.

« C’est un drame sans nom. Ça nous attriste, tout le monde. C’est une tragédie qui nous rappelle à quel point la vie est fragile et précieuse », laisse tomber Mathieu Maisonneuve en entrevue avec La Presse.

Le maire affirme n’avoir pas encore parlé à la famille endeuillée, qui exploitait une production agricole « depuis longtemps » à Saint-Lin–Laurentides.

Au lendemain de l’accident, le choc était toujours grand dans cette communauté tissée serré. Selon M. Maisonneuve, « tout le monde connaît le rang » où s’est déroulé le drame. « Ça a touché le cœur de tout le monde », lâche-t-il avec émotion.

Les premiers répondants, parmi lesquels il y a « des pères et des mères de famille », ont été particulièrement ébranlés par la scène dont ils ont été témoins.

« Nos gens ont fait preuve d’un courage incroyable », souligne le maire.

Rehausser la sécurité

Ce drame doit être un rappel que les producteurs agricoles se servent de machinerie lourde et potentiellement dangereuse, estime Mathieu Maisonneuve.

Entre 2000 et 2019, 285 décès liés au milieu agricole ont été répertoriés au Québec, selon les données de l’Institut national de santé publique. Et les enfants sont impliqués dans 60 % des décès où la machinerie agricole est en cause.

C’est le deuxième accident à survenir dans ce contexte cette semaine uniquement. Un jeune homme de 21 ans a été retrouvé mort lundi près d’une machine agricole à Saint-Jacques, également dans la région de Lanaudière.

Avec l’appui d’autres maires, Mathieu Maisonneuve s’engage à travailler avec les différents ordres de gouvernement afin qu’un tel drame ne se produise plus. Il donne notamment l’exemple de campagnes de sensibilisation.

« On doit s’en occuper. Notre communauté, on la veut vivante. Les jeunes, c’est notre relève. On les veut en santé », plaide le maire.