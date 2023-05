Une collision a fait un ou plusieurs blessés sur le chemin de la Côte-Saint-Luc, à Montréal, vendredi après-midi.

Le Service de police de la Ville de Montréal n’a pas pour l’instant donné plus de détails sur l’évènement. La collision s’est produite à la jonction des arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et de la ville de Hampstead (située dans l’agglomération de Montréal) sur le chemin de la Côte-Saint-Luc, entre le boulevard Grand et l’avenue de Kensington.

Plus de détails à venir.