L’accident s’est passé à l’angle du chemin de la Côte-Saint-Luc et du boulevard Grand, à la jonction de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et de la ville de Hampstead (située dans l’agglomération de Montréal).

Quatre hommes ont été blessés vendredi après-midi sur le chemin de la Côte-Saint-Luc, à Montréal. Ils se trouvaient dans une voiture qui a dévié de son chemin et frappé un arbre, un banc et un abribus. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a ouvert une enquête.

Au moins un des occupants de la voiture se trouve dans un état critique et on craint pour sa vie, a indiqué Jeanne Drouin, relationniste pour le SPVM. Les trois autres ont été transportés à l’hôpital et ont aussi subi des blessures graves.

Personne ne se trouvait dans l’abribus au moment de la collision, vers 13 h 40. Aucun piéton ou passant n’a été blessé.

Il s’agit d’un secteur résidentiel et familial. L’école secondaire de Côte-Saint-Luc se trouve à proximité, de même qu’une crèmerie, une garderie, une église et une maison de la famille.

Un reconstitutionniste a été dépêché sur les lieux pour analyser la scène. La vitesse, l’alcool, les drogues ou d’autres éléments pourraient expliquer l’accident. Ces éléments seront explorés lors de l’enquête, selon l’agente Drouin. Des témoins ont déjà été interrogés par les policiers du SPVM.