L’incendie majeur survenu jeudi au monastère du Bon-Pasteur à Montréal qui forcé l’évacuation d’une quarantaine de sinistrés est toujours en cours. Une centaine de pompiers sur place vendredi après-midi tentaient toujours de maîtriser le brasier qui provoque une mauvaise qualité de l’air dans les environs. Une fois le feu éteint, la Ville souhaite réparer les dégâts causés par les flammes, a assuré la mairesse de Montréal Valérie Plante en point de presse.

Ce qu’il faut savoir De la fumée a été aperçue vers 16 h 30, le 25 mai, venant du toit de la Chapelle historique du Bon-Pasteur ;

Personne n’est porté disparu ou n’a été blessé dans l’incendie, a assuré Robert Rousseau, porte-parole du SIM ;

Le monastère abrite 37 logements pour personnes de 55 ans et plus, qui ont dû être évacués en raison de la fumée ;

La chapelle historique du Bon-Pasteur est reconnue comme l’une des salles de spectacle prestigieuses de Montréal. Elle est aussi membre du réseau des maisons de la culture de la Ville de Montréal ;

Le complexe patrimonial fait aussi office de « pionnier » dans la lutte pour la préservation du patrimoine à Montréal, a déclaré Dinu Bumbaru, porte-parole d’Héritage Montréal ;

Environnement Canada a émis un bulletin spécial le 26 mai sur la qualité de l’air en raison de cet incendie majeur au centre-ville de Montréal.

« C’est d’une tristesse inouïe. Cet endroit est un lieu magnifique et la chapelle avait été restaurée dans les règles de l’art » s’est désolé la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE La mairesse Montréal, Valérie Plante et le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe

Le bâtiment patrimonial ravagé par les flammes jeudi après-midi abrite une coopérative, des logements à prix modique pour les aînés, des locaux occupés par des organismes communautaires ainsi qu’une salle de spectacle. « La chapelle et le monastère datent de 1846. C’est une perte importante. Quand on sera rendu là, ce sera important qu’on collabore avec la Ville pour restaurer [l’édifice]. On sera au rendez-vous », a ajouté le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, venu de Québec pour constater l’étendue des dégâts.

« La coupole de Bon Pasteur est un point de repère de notre milieu. Malheureusement, je ne suis pas certaine qu’on va pouvoir reconstruire comme ça a été fait », estime pour sa part Manon Massé, députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques et porte-parole de Québec solidaire.

Le feu s’est déclaré aux alentours de 16 h 30 jeudi, propageant une inhabituelle odeur et un immense panache de fumée dans les environs. L’origine du braiser se situe sur le toit de la Chapelle historique du Bon-Pasteur, salle de concert située au cœur du complexe patrimonial. « Le feu s’est propagé très rapidement », a décrit le directeur du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), Richard Liebmann. Le foyer de l’incendie, situé dans le comble de la chapelle, est « extrêmement difficile » à atteindre, a-t-il ajouté.

« On ignore pour l’instant la cause de cet incendie », dit Émilie Barbeau-Charlebois, cheffe de section pour le SIM. Les dommages sont importants et l’architecture de la bâtisse complexifie la tâche des équipes sur place.

« C’est l’architecture du bâtiment qui fait en sorte que ce soit plus long pour éteindre le feu », précise Mme Barbeau-Charlebois. Elle signale l’effondrement au niveau d’une partie de la toiture et l’effondrement partiel du clocher.

L’évènement n’a fait aucun blessé grave. Un pompier incommodé par la fumée a toutefois été pris en charge la nuit dernière. Près de 40 personnes ont été évacuées jeudi. Parmi elles, un homme de 80 ans souffrant d’hypothermie.

On ne craint toutefois pas pour sa vie.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE L’incendie s’est déclaré aux alentours de 16 h 30 jeudi, propageant une inhabituelle odeur et un immense panache de fumée dans les environs.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE 1 /6











« C’est un gros feu et ce n’est pas terminé. C’est encore très apparent et nos équipes travaillent sans relâche depuis [jeudi] après-midi », résume Émilie Barbeau-Charlebois du SIM.

Qualité de l’air

La fumée se propageait vers le sud de l’île de Montréal en matinée, selon les pompiers. « On suggère aux gens des alentours avec des difficultés respiratoires d’éviter le secteur », explique Émilie Barbeau-Charlebois.

La qualité de l’air est touchée, j’invite la population à éviter le secteur et à s’abstenir de faire de l’exercice aux alentours. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Environnement Canada a émis un bulletin spécial sur la qualité de l’air en raison de cet incendie majeur au centre-ville de Montréal. « La fumée cause une mauvaise qualité de l’air ainsi qu’une visibilité réduite pour les secteurs avoisinants l’incendie. Les niveaux de pollution sont supérieurs à la normale et devraient persister jusqu’à ce matin », indique-t-on. Une toux inhabituelle, l’irritation de la gorge, des maux de tête et l’essoufflement comptent parmi les symptômes à surveiller pour les citoyens exposés à la fumée. Les enfants, les aînés et les personnes atteintes d’une maladie cardiovasculaire ou pulmonaire, comme l’asthme, sont plus à risque.

Le premier ministre François Legault a pour sa part souligné le travail des pompiers sur Twitter. « Tellement triste de voir ce bâtiment patrimonial brûler sous nos yeux », a-t-il déploré.