Un complexe patrimonial abîmé et des dizaines d’aînés à la rue : un incendie majeur dans le Monastère du Bon-Pasteur à Montréal en fin de journée jeudi a recouvert le centre-ville d’une épaisse fumée et mobilisé plus de 150 pompiers.

Une odeur d’incendie s’est propagée au cœur de la métropole jeudi après-midi. Sur la rue Sherbrooke Est, tout près du boulevard Saint-Laurent, un joyau patrimonial — le Monastère du Bon-Pasteur — brûlait. Une quarantaine de personnes âgées qui y vivaient ont été évacuées.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La chapelle Bon-Pasteur, bâtiment historique et salle de spectacle situé sur la rue Sherbrooke Est à Montréal, est la proie des flammes jeudi.

De la fumée a été aperçue vers 16 h 30, venant le toit de la Chapelle historique du Bon-Pasteur, une salle de concert située au cœur du complexe patrimonial. Celui-ci comprend aussi une résidence pour aînés et plusieurs bureaux, dont ceux d’Héritage Montréal. Un organisme voué à la défense du patrimoine.

En soirée, l’incendie n’était toujours pas maîtrisé, après des heures d’intervention du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et de ses quelque 150 pompiers.

Personne n’est porté disparu ou n’a été blessé dans l’incendie, a assuré Robert Rousseau, porte-parole pour le SIM. Un pompier a été évalué, mais a refusé d’être transporté à l’hôpital.

Tout au long de la soirée, des dizaines de curieux se sont rassemblés en périphérie du périmètre établi par les policiers. En petits groupes, téléphones à la main, ils observaient le travail des pompiers, la fumée s’échapper des bâtiments de pierre avant de se répandre dans la rue. Les jets d’eau assez puissants pour atteindre des fenêtres, plusieurs étages plus hauts. L’opération s’est poursuivie jusqu’à la tombée de la nuit.

« Il est encore trop tôt pour constater les dommages subis par le précieux édifice patrimonial, mais il n’y a ni mort ni blessé. Un immense merci aux équipes du @MTL_SIM pour leur travail et leur dévouement », a réagi la mairesse de Montréal Valérie Plante sur Twitter.

Une enquête devra être menée pour établir les causes de l’incendie. Selon Dinu Bumbaru, porte-parole pour Héritage Montréal, aucun travail de rénovation n’était en cours sur place.

Des logements pour personnes âgées touchées

Le monastère abrite 37 logements pour personnes de 55 ans et plus, qui ont dû être évacués en raison de la fumée. « Il n’y avait pas d’alarme », soutient Angèle Boivin, une résidente rencontrée en tout près. « J’ai vu des dames crier dans le jardin, et dès que j’ai quitté ma porte, un pompier m’a attrapée. Nos familles qui voient ça aux nouvelles doivent être inquiètes. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La fumée s’est propagée dans le bâtiment adjacent de la Chapelle, où réside Angèle Boivin.

Elle s’est retrouvée sans argent, sans document d’identité et sans son téléphone, déplore-t-elle. On lui a indiqué qu’elle sera prise en charge par le SIM et la Croix-Rouge.

Pour Yvan Bourdin, qui habite juste derrière le monastère depuis deux semaines, l’incendie est impressionnant. « Je n’ai jamais vu autant de camions de pompiers », réagit-il.

« Quand je suis sorti de chez moi vers 18 h, j’ai commencé à sentir une odeur de barbecue, témoigne-t-il. Je pensais que c’était juste un petit feu, puis j’ai vu la masse de fumée. »

Haut lieu de culture à Montréal

La chapelle historique du Bon-Pasteur est reconnue comme l’une des salles de spectacle prestigieuses de Montréal. Elle est aussi membre du réseau des Maisons de la culture de la Ville de Montréal.

Le complexe patrimonial fait aussi office de « pionnier » dans la lutte pour la préservation du patrimoine à Montréal, a souligné en entrevue M. Bumbaru.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

Les bâtiments ont en effet été sauvés de la démolition dans les années 1980. « C’était complètement novateur à l’époque de changer un monastère pour une chapelle, une résidence pour personnes âgées, des bureaux », soutient-il.

La salle de spectacle devait accueillir la 111e édition du Concours Prix d’Europe 2023, du 4 au 10 juin. Il s’agit du plus ancien concours de musique du Québec.

Des instruments de musique d’une grande valeur — un piano de concert Fazioli et un clavecin Kirckman de 1772 — se trouvent dans la Chapelle, selon le site internet de la Ville de Montréal.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

Il s’agit du deuxième bâtiment patrimonial atteint par les flammes en moins de deux mois. À la mi-mars, un incendie dans un immeuble patrimonial du Vieux-Montréal avait fait sept victimes.

« Il faut vraiment se poser des questions sur comment on peut prévenir les incendies dans les bâtiments patrimoniaux », estime M. Bumbaru.