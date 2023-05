Trois travailleurs morts en 2021

Le DPCP dépose des chefs d’accusation contre une entreprise en Beauce

(Montréal) Le Directeur des poursuites criminelles et pénales a confirmé mercredi le dépôt d’accusations contre l’entreprise Bois ouvré de Beauceville et Séchoirs de Beauce, à la suite d’un accident du travail qui avait entraîné la mort de trois travailleurs, en plus de causer des blessures à cinq autres.