La mort de sept motocyclistes en une semaine fait craindre un bilan « catastrophique » pour 2023.

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) appelle les usagers à la vigilance sur les routes de la province, alors que sept motocyclistes ont perdu la vie dans des collisions au cours de la dernière semaine, une tendance qui fait craindre le pire à certains observateurs pour la suite.

« C’est certain qu’on est préoccupés. Sept décès, c’est beaucoup. Un, c’est déjà trop », affirme la porte-parole de l’organisation, Anne Marie Dussault Turcotte.

S’il demeure encore « trop tôt » pour tirer des constats – le prochain bilan routier de l’organisme devant être déposé ce printemps –, Mme Turcotte appelle néanmoins les usagers à adopter de bonnes pratiques de conduite. « Pour les automobilistes, c’est de regarder dans leur rétroviseur et leur angle mort. Au début de la saison, on n’est pas habitués à voir des motos, donc il faut faire attention », dit-elle.

Aux motocyclistes, la porte-parole de SAAQ rappelle « qu’en début de saison, les rues ne sont pas toutes nettoyées ». « Le matin tôt et le soir tard, l’asphalte peut être plus froid et l’adhérence des pneus n’est pas la même. Il faut vraiment adapter sa conduite à l’environnement autour de nous et à la météo », plaide-t-elle.

Le Journal de Montréal rapportait samedi que le plus récent évènement mortel est survenu dans la nuit de jeudi à vendredi, quand un homme de 31 ans a perdu la maîtrise de sa moto dans une courbe sur l’autoroute 13, à la hauteur de Boisbriand, au nord de Montréal. Il s’agissait alors du septième décès d’un motocycliste en sept jours.

Quelques jours plus tôt, samedi dernier, un homme de 47 ans est mort à bord de sa moto après une collision avec un automobiliste, à Saint-Honoré.

PHOTO MICHEL TREMBLAY, ARCHIVES LE QUOTIDIEN Un motocycliste est mort après une collision avec un automobiliste à Saint-Honoré, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, le 6 mai dernier.

D’après les dernières données partielles disponibles, datant de 2022 (excluant les mois de novembre et de décembre), 51 motocyclistes ont péri sur les routes du Québec l’an dernier. Ce chiffre était alors en baisse de 22,7 % par rapport à 2021. On avait alors recensé 221 blessés graves à moto, un chiffre qui suivait aussi une tendance à la baisse d’approximativement 8,7 %.

« Beaucoup d’éducation à faire »

Chez CAA Québec, le directeur des affaires publiques, Nicolas Ryan, appréhende de son côté un bilan « catastrophique » pour 2023 si la tendance ne change pas. « Dans les années précédant la pandémie, on était autour de 40 ou 50 décès annuellement. Là, avec sept décès en une semaine, ça montre clairement qu’on s’en va vers un mur », dit-il.

Tout ça est d’autant plus inquiétant quand on sait que nous ne sommes même pas encore dans la période de grands déplacements. Cet été, on pourrait donc se retrouver avec un bilan catastrophique. Nicolas Ryan, directeur des affaires publiques de CAA Québec

Son groupe appelle les autorités gouvernementales à accorder davantage de fonds à la SAAQ, notamment afin que celle-ci « fasse davantage de sensibilisation » à l’approche de la saison estivale. « Il y a beaucoup de nouveaux motocyclistes chaque année, et donc beaucoup d’éducation à faire. Il faut continuer de marteler le message de partage de la route, de vigilance », affirme encore le directeur.

Depuis plusieurs mois, CAA Québec et d’autres organismes réclament une « stratégie nationale de sécurité routière » qui serait principalement axée sur les risques entourant les usagers vulnérables, ce qui inclut évidemment les motocyclistes.

Un « plan d’action renforcé » gouvernemental en matière de sécurité routière est justement attendu le mois prochain. La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, qui a été interpellée à de multiples reprises ces dernières semaines sur la sécurité des usagers plus vulnérables, a déjà indiqué qu’une place plus importante pourrait être faite aux radars photo, moins nombreux au Québec qu’en Ontario.

Des formations jusqu’en juillet

Avis aux motocyclistes : des « formations de rafraîchissement » d’une durée de quatre heures sont offertes jusqu’en juillet par la Fédération motocycliste du Québec (FMQ). Au coût de 125 $ et remboursable par la SAAQ, l’activité permet de revoir le freinage d’urgence, le contre-braquage et les techniques de conduite dans des courbes.

Sur son site web, la FMQ précise que cette formation est pertinente « que vous soyez un nouveau motocycliste, que vous ayez changé de moto ou encore que vous désiriez reprendre confiance après un accident ou un arrêt prolongé ».

« C’est donné partout au Québec, dans plusieurs villes. On encourage tout le monde à suivre cette formation », affirme d’ailleurs Anne Marie Dussault Turcotte, de la SAAQ.

Notons qu’une vaste campagne de sensibilisation à la sécurité routière en moto sera aussi menée par la FMQ tout au long de la saison estivale.