Violence, santé mentale et interpellations

Les gouvernements doivent agir, pressent les directeurs de police

Policiers tués en devoir, hausse de la violence armée, discrimination et interceptions aléatoires, santé mentale et toxicomanie, complexité des enquêtes, gestion de la preuve et délais devant les tribunaux… Les directeurs de police du Québec pressent les gouvernements d’adopter rapidement des mesures pour améliorer la sécurité de la population et le système de justice au Québec et au Canada.