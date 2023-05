Deux individus arrêtés à l’issue d’une enquête de quelques jours à peine en possession d’un total de 80 kilogrammes de cocaïne, évalués à 2,8 millions, ont plaidé coupable et ont été condamnés, jeudi, au palais de justice de Montréal.

Same Sane Muong, 29 ans, employé d’une pizzéria du Vieux-Longueuil, et Sergio Ciampanelli, 49 ans, résidant de Longueuil et employé d’une société spécialisée en gestion de régimes d’épargne-études, ont reçu respectivement des peines de quatre ans et de trois ans de pénitencier.

Le 21 novembre 2022, les enquêteurs de l’Équipe multisectorielle dédiée aux armes à feu (EMAF) du Nord-Est du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont transmis à leurs collègues de la Division du crime organisé une information selon laquelle Muong était impliqué dans le trafic de cocaïne à grande échelle pour le compte d’une organisation criminelle.

Après quelques jours de filature, le 30 novembre, les enquêteurs ont appris que Muong se dirigeait vers Toronto. À son retour au Québec, en milieu de soirée, ils l’ont suivi et l’ont observé déposer une boîte dans le coffre arrière d’une Mercedes blanche.

PHOTO DÉPOSÉE EN COUR La boîte Home Depot contenant 30 kilogrammes de cocaïne telle qu’elle avait été déposée par Muong dans le coffre arrière de la Mercedes de Sergio Ciampanelli le soir du 30 novembre 2022

Quelques minutes plus tard, les limiers ont intercepté les deux véhicules et trouvé 46 kg de cocaïne dans le VUS de Muong et 30 kg dans la boîte déposée dans la Mercedes conduite par Ciampanelli. Quatre autres kilogrammes ont ensuite été trouvés chez Muong lors d’une perquisition.

Fréquentations « non recommandables »

La juge Guylaine Rivest, de la Cour du Québec, a entériné la suggestion commune de la poursuite et de la défense et tenu compte de plusieurs facteurs atténuants, notamment du fait que Muong et Ciampanelli n’ont pas d’antécédents criminels.

Toutefois, selon un profil de Sergio Ciampanelli dressé par les enquêteurs et déposé durant le processus, les policiers l’ont vu à plusieurs reprises en compagnie de Maxime Dubois, considéré par la police comme un trafiquant de cocaïne présent sur la Rive-Sud de Montréal, et de Jean-Winsing Barthelus, l’un des lieutenants du chef de gang Gregory Woolley.

Selon le document, Ciampanelli a également été observé en août 2020 dans un restaurant en compagnie de cinq individus, dont Leonardo Rizzuto, fils cadet du défunt parrain de la mafia Vito Rizzuto, et, à une autre occasion, dans un groupe dont faisait partie Sacha César Nelson, tué par balle en 2020.

« Cette aisance à côtoyer des individus non recommandables est pour le moins inquiétante », avait écrit la juge Guylaine Rivest en refusant sa mise en liberté provisoire en janvier dernier.

Dans le véhicule de Ciampanelli, les enquêteurs ont saisi un appareil BlackBerry de type PGP (pretty good privacy) qui a visiblement été réinitialisé à distance avant que les experts des crimes technologiques du SPVM puissent l’analyser.

« Il s’agit d’une drogue dure qui fait des ravages dans la société, et dont les conséquences sont désastreuses, et ce, en quantité astronomique », a souligné la juge Guylaine Rivest en prononçant la peine contre les deux individus.

« Je ne vais pas le refaire », a simplement promis à la juge le condamné Same Sane Muong alors que son coaccusé n’a voulu faire aucune déclaration.

Les policiers ont également saisi une somme de plus de 4500 $ qui a été confisquée au profit du Procureur général du Québec.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.