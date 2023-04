Un proxénète violent condamné à 8 ans et demi de prison

Un proxénète violent qui a fait vivre un véritable supplice à une adolescente de 17 ans, sous la menace d’une arme à feu, a été condamné à huit ans et demi de détention jeudi. En plus de traiter la victime en esclave sexuelle dans une chambre d’hôtel, Steve Bédard a offert plus de 5000 $ pour, littéralement, acheter l’adolescente.

Le Montréalais de 29 ans avait entre autres été déclaré coupable l’an dernier de traite de personne mineure, d’agression sexuelle avec une arme à feu et de séquestration. Il avait aussi plaidé coupable pendant le procès à des chefs liés à la pornographie juvénile, en lien avec cette affaire. Son complice, Benjamin Dion, a écopé de sept ans d’emprisonnement en février dernier.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Benjamin Dion au palais de justice de Montréal, pendant le procès

Les circonstances de cette affaire sont particulièrement horribles. La victime a été forcée de se prostituer pendant des jours dans un hôtel du centre-ville de Montréal en août 2019. « Tu ne sors pas de là jusqu’à samedi. Tu fais ton shift », lui disait Steve Bédard, alias « Stevo ». Des « clients » ont ainsi payé 280 $ l’heure pour agresser la victime.

Steve Bédard et Benjamin Dion ont également agressé sexuellement à répétition l’adolescente, alors qu’elle avait les mains menottées dans le dos et qu’elle avait les facultés affaiblies. Sur les images d’une agression, on peut entendre les deux hommes ricaner.

À une occasion, les deux hommes ont utilisé une arme à feu, une sordide agression sexuelle qui a même été filmée.

Vidéos compromettantes

Ces images d’horreur se sont retrouvées sur les réseaux sociaux, puisque les deux proxénètes vendaient les services sexuels de l’adolescente. C’est ce qui a d’ailleurs causé la perte des deux proxénètes.

À la suite d’une dénonciation, le Groupe d’intervention tactique a réussi à arracher la victime des griffes de ses bourreaux.

Même si le projet ne s’est pas concrétisé, Steve Bédard voulait acheter l’adolescente pour en faire son esclave sexuelle. « Steve a offert beaucoup d’argent. Il voulait m’acheter cher, 5000 $, 10 000 $. J’aurais travaillé quand il voulait, comme il voudrait », avait confié la victime aux policiers. Il a également envisagé de déplacer l’adolescente à Edmonton pour offrir ses services sexuels.

Les facteurs aggravants sont nombreux dans ce dossier. Le juge Alexandre St-Onge a relevé le rôle de « leader » de l’accusé, la vulnérabilité de la victime mineure, son état d’intoxication « avancé » et la préméditation du crime. Le juge a aussi retenu le fait que Steve Bédard avait filmé et enregistré l’agression sexuelle dans le but d’« asservir » la victime.

Détenu depuis bientôt quatre ans, Steve Bédard présente toujours un risque de récidive « élevé » et affiche de nombreux traits antisociaux. Mais en raison du temps passé en détention préventive, calculé à temps et demi, il ne lui reste que trois ans à purger à sa peine.