Un Lavallois et un Trifluvien ont été arrêtés mardi pour proxénétisme et traite de la personne et ont comparu au palais de justice de Trois-Rivières. Ils pourraient avoir fait plus de victimes à travers le Québec.

Sébastien Fleurant-Brisson, âgé de 32 ans et Patrick Côté, âgé de 41 ans, respectivement de Laval et de Trois-Rivières sont accusés en lien avec des évènements qui se seraient déroulés entre 2020 et 2022. Ils auraient oeuvré dans plusieurs régions du Québec, dont l’Outaouais, les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie, Chaudière-Appalaches et le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les deux hommes sont accusés d’avoir amené une personne à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution, d’avoir fait sciemment de la publicité pour offrir des services sexuels moyennant rétribution et d’obtention d’avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels.

Ils ont été arrêtés mardi par l’Escouade intégrée de lutte contre le proxénétisme (EILP), en collaboration avec le Service de Police de Laval et la Direction de la police de Trois-Rivières, a indiqué la Sûreté du Québec par communiqué vendredi.

« L’enquête tend à démontrer que les suspects pourraient avoir fait d’autres victimes à travers la province de Québec », précise le corps policier.

Toute personne qui aurait de l’information sur ces deux hommes ou leurs agissements est invitée à communiquer, en toute confidentialité, avec la Centrale d’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.