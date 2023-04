Pierre Lacroix et trois de ses collègues tentaient de sauver deux plaisanciers en détresse lorsque le navire des pompiers a chaviré dans les vagues du fleuve Saint-Laurent, le 17 octobre 2021.

Une meilleure formation des pompiers pour les sauvetages nautiques, des exigences pour les plaisanciers et plus de clarté dans la ligne de commandement : la coroner Géhane Kamel a rendu public jeudi son rapport d’enquête sur la mort du pompier Pierre Lacroix.

Celui-ci a perdu la vie lors d’une tentative de sauvetage de deux plaisanciers en dérive dans les rapides de Lachine en octobre 2021. Sa mort avait choqué le Québec.

« Tous les témoins l’ont décrit comme un pompier prudent, consciencieux et rassembleur », écrit Me Kamel. Ce père de deux enfants était un homme « engagé pour lequel la mission de sauvetage lui était tatouée sur le cœur ».

Dans un rapport de 55 pages, la coroner trace la chronologie glaçante de ce 17 octobre. Le plaisancier et son amie n’avaient prévu passer qu’une vingtaine de minutes sur le fleuve pour tester leur embarcation nouvellement achetée.

Parti du parc Saint-Louis, à Lachine, leur moteur a surchauffé et s’est arrêté. Ils ont tenté à plusieurs reprises de le faire fonctionner tout en dérivant. L’embarcation est passée sous le pont Honoré-Mercier et s’est dirigée vers le pont Champlain. À 19 h 05, alors que la pénombre s’installait, ils ont appelé le 911.

Les plaisanciers connaissaient l’existence des rapides de Lachine, « mais aucun d’eux ne mesurait le potentiel mortel. Cette situation en elle seule est problématique et démontre que les citoyens ne sont pas à l’affût des dangers de la navigation sur le fleuve », déplore Me Kamel.

Un sauvetage qui vire au drame

À 19 h 17, quatre pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), dont Pierre Lacroix, mettent à l’eau leur bateau, un Hammerhead 1864, et se dirigent le plus rapidement possible vers les plaisanciers à la dérive.

Mais la tentative de remorquage vire au drame. Le Hammerhead se retrouve au creux d’une vague, le bateau des plaisanciers en haut de celle-ci. Les deux embarcations se cognent, de l’eau s’engouffre dans le Hammerhead qui chavire.

Trois pompiers se retrouvent sous la coque, tandis qu’un quatrième est éjecté et part à la dérive. Deux pompiers seront rescapés de sous la coque et celui à la dérive sera retrouvé 23 minutes plus tard.

Le corps de Pierre Lacroix sera repêché le lendemain matin, sous la coque. Il est mort par noyade.

Formation et zone d’exclusion

« Le soir du 17 octobre 2021, aucun des pompiers n’avait de formation en eaux vives et le poste de commandement ne comptait pas d’officiers qualifiés en sauvetage nautique. Il y a eu une victime, il y aurait pu en avoir six », dénonce Me Kamel.

Depuis, le SIM s’est engagé à mettre en place une « équipe de pompier dédié et spécialisé en sauvetage nautique et sur glace », précise le rapport.

La question d’une zone d’exclusion dans le fleuve Saint-Laurent, où les plaisanciers pourraient aller à leur risque seulement, avait été recommandée par un rapport préalable de la CNESST. Me Kamel apporte certaines nuances.

« Nous le savons maintenant, les pompiers feront tout ce qui est humainement possible pour sauver des vies, écrit-elle. Ultimement, l’équipage du bateau pourrait décider d’une intervention jugée urgente et, dans ce cas de figure, il doit pouvoir faire face à un éventuel chavirement ou sauvetage. Il ne suffit pas d’interdire une zone, il faut préparer les pompiers à toutes éventualités. »

Sa recommandation est donc de « revoir la zone de danger du SIM en s’assurant que les pompiers puissent y secourir des naufragés en cas d’urgence ».

Des recommandations qui ratissent large

La coroner adresse aussi des recommandations à toutes les instances qui ont été impliquées de près ou de loin dans le sauvetage.

« Ce soir-là, c’était le bordel », a témoigné M. Bélisle de la Garde côtière canadienne (GCC). « Cette soirée a illustré l’importance de revoir les ententes entre les partenaires au niveau des responsabilités de chacun, mais également de la mise en place de simulations pour éprouver leurs plans de sauvetages et de coordination lors d’évènements majeurs », relève Me Kamel.

À la Ville de Montréal, la coroner enjoint de cartographier et mieux signaler les zones de danger dans les cours d’eau. Au ministère de la Sécurité publique, elle suggère d’établir de bonnes pratiques pour les sauvetages nautiques pour les services incendie de la province.

Concernant le SIM, en plus de revoir la formation des pompiers, Me Kamel propose de munir chaque bateau d’un cellulaire de service, et les équipements personnels d’une balise GPS.

La coroner fait aussi appel à la Garde côtière canadienne concernant la signalisation d’avertissement des rapides de Lachine. Et à Transports Canada, finalement, elle enjoint de revoir les modalités pour obtenir une carte de compétence de plaisancier. Cette carte, à l’heure actuelle, s’obtient par une formation en ligne de 3 heures, et au coût de 50 $. Il n’y a pas d’âge minimal requis.