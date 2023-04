Les enquêteurs de la Division du crime organisé du Service de police de la Ville de Montréal ont mis la main sur 21 kilogrammes de cocaïne, et arrêté quatre individus mercredi, dans les Laurentides.

Le prix du kilogramme de cocaïne se transige actuellement à 30 000 $ dans la région de Montréal. La valeur de la drogue saisie s’élève donc à un minimum de 630 000 $ avant qu’elle soit coupée et revendue dans la rue.

Trois des suspects, Yan Laframboise, 37 ans d’Oka, et les frères Marc Bélanger-Laurin, 35 ans et François Bélanger-Laurin, 32 ans, respectivement de Mirabel et de Saint-Colomban, ont été accusés de possession de cocaïne dans un but de trafic jeudi au palais de justice de Montréal.

Le quatrième individu appréhendé n’a pas été accusé.

Les enquêteurs de la DCO ont effectué quatre perquisitions dans des résidences et deux dans des véhicules jeudi, à Saint-André-d’Argenteuil, Mirabel et Saint-Colomban, et outre la drogue, ils ont saisi six montres de luxe valant 150 000 $, 56 000 $ en argent, des ordinateurs et des clés servant à des transactions en cryptomonnaie et six armes longues.

Deux camions F-150 2021 et 2023, qui auraient servi à commettre les infractions, ont également été saisis en tant que biens infractionnels.

L’ombre des Hells Angels ?

Selon la police, les suspects auraient des liens avec les Hells Angels de la section South.

Ils auraient distribué la drogue à des clients disséminés dans la grande région de Montréal.

L’enquête s’est amorcée au début de l’année, après que les policiers eurent reçu des informations de source.

Les limiers ont effectué plusieurs surveillances et constaté que l’un des accusés s’est rendu régulièrement dans la région de Toronto durant l’enquête.

« Un des suspects revenait de la région de Toronto avec 15 des kilogrammes saisis lorsque nous l’avons arrêté. La drogue s’en venait à Montréal. Encore une fois, ce sont des trafiquants qui utilisent le corridor Toronto-Montréal », a réagi le commandant de la DCO du SPVM, Francis Renaud, dont les enquêteurs ont saisi des dizaines de kilogrammes de cocaïne provenant de la région de Toronto depuis la fin de la pandémie de COVID-19.

La Police provinciale de l’Ontario (OPP) a collaboré à l’enquête.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.