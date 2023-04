Un portrait-robot de la victime a été diffusé plus tôt mercredi par la Sûreté du Québec.

La Sûreté du Québec (SQ) a confirmé mercredi avoir identifié le corps retrouvé il y a deux jours avec des marques de violence, dans un champ à Saint-Zotique, en Montérégie. La police, qui traite le dossier comme un meurtre, avait lancé un appel au public un peu plus tôt.

Le Service des enquêtes sur les crimes contre la personne du corps policier, qui mène l’investigation, avait diffusé mercredi des photos du corps de la victime, ainsi qu’un portrait-robot. Ce corps a été retrouvé lundi tout près du 287, 69e Avenue, dans un champ agricole de la municipalité de Saint-Zotique, par un cultivateur.

Dans un communiqué diffusé en soirée, le corps policier a toutefois indiqué que l’identification du corps avait finalement été confirmée positivement. Comme il s’agit d’un jeune homme d’âge mineur, son identité ne sera toutefois pas divulguée, a-t-on précisé.

Après la découverte du corps, lundi, la police avait confirmé que celui-ci portait « des traces de violence », sans toutefois préciser quelle arme aurait été utilisée pour commettre cet homicide.

Selon les informations transmises par la SQ, l’homme retrouvé mesurerait environ 1,93 m (6 pi4 po) et pèserait environ 80 kg (178 lb). Il avait les cheveux « noirs crépus frisés » et un « teint basané », ont aussi indiqué les autorités. La victime portait un chandail à capuchon rouge de marque « Puma », ainsi qu’un t-shirt de couleur brune. Elle portait également des espadrilles de randonnée noires, des jeans bleus « délavés » et un caleçon bleu à motif de camouflage.

Mardi, Le Journal de Montréal a rapporté que le ou les suspects derrière ce meurtre auraient été « filmés par une caméra de surveillance, dans la nuit de lundi, en train de se débarrasser du corps de la victime ». La caméra aurait filmé un véhicule utilitaire sport arrivant sur les lieux d’un vaste terrain, puis le quittant. Cette information n’a toutefois pas officiellement été confirmée par la Sûreté du Québec.