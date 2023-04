(Montréal) Un autre immeuble de Montréal a été la cible de tirs de projectiles d’arme à feu, cette fois en début de nuit, vendredi, dans le quartier Sainte-Marie, dans l’est de Montréal.

La Presse Canadienne

Vers 1 h 30, un appel au central téléphonique d’urgence 911 a rapporté que des tirs avaient retenti près de l’intersection de la rue Ontario Est et de l’avenue des Érables, face à l’école secondaire Pierre-Dupuy.

À leur arrivée, des policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont aperçu des douilles de projectiles au sol face à l’immeuble qui affichait des traces de tirs à deux endroits.

Un périmètre de sécurité a été érigé dans ce secteur résidentiel et commercial. L’escouade canine et des techniciens en identité judiciaire ont été demandés en renfort et des enquêteurs devaient tenter de faire la lumière sur ce qui s’est passé.

Aucune arrestation n’avait été rapportée en fin de nuit. Aucun blessé n’a été signalé.