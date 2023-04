Entrée par effraction dans une mosquée

L’aptitude du suspect à comparaître sera évaluée

Quatre chefs d’accusation, dont séquestration et agression armée, ont été déposés mercredi contre l’homme arrêté après qu’il a fracassé la vitre d’une mosquée de Montréal et poursuivi un jeune musulman, plus tôt cette semaine.