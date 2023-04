Vers 13 h 30, un appel a été fait au 911 pour signaler la présence possible d’un homme armé sur la 13 e avenue près de la rue Provost, non loin de l’Hôpital de Lachine.

L’hôpital de Lachine a été en confinement quelques heures jeudi après-midi. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a indiqué qu’un « code argent » avait été déclenché après qu’un homme armé aurait été vu non loin de l’établissement montréalais.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a confirmé que personne n’a été vu avec une arme à feu à l’intérieur de l’hôpital.

Vers 13 h 30, un appel a été fait au 911 pour signaler la présence possible d’un homme armé sur la 13e avenue près de la rue Provost, non loin de l’établissement de santé.

« En arrivant sur les lieux, les policiers ont fait des vérifications et n’ont localisé personne », a indiqué le porte-parole du SPVM, Jean-Pierre Brabant. Par mesure préventive, l’Hôpital de Lachine et le CHSLD Camille Lefebvre sont placés en confinement, et il est demandé au public d’éviter de s’y rendre.

Aucun coup de feu n’a été rapporté. L’opération policière est toujours en cours.

« Le SPVM continue ses recherches et ne prend pas de risques dans ce genre d’évènements », avait souligné M. Brabant.

Peu avant 16 h, « le code argent à l’hôpital de Lachine et au CHSLD Camille-Lefebvre a pris fin », a annoncé le Centre universitaire de santé McGill (CUSM).