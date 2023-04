Vêtus de leur uniforme, plus de 3000 policiers ont commencé à défiler à Trois-Rivières à 11 h 30.

(Trois-Rivières) Ils sont venus des quatre coins du Québec, certains conduisant des heures dans la nuit pour être ici afin de rendre un dernier hommage à la sergente Maureen Breau, morte poignardée à 42 ans lors d’une intervention le 27 mars dernier.

« La grande majorité des policiers qui se sont déplacés aujourd’hui le font sur leur temps. Certains policiers de jour ont été libérés, mais la grande majorité, c’est sur leur temps », indique le sergent Marc Tessier, de la SQ.

PHOTO FOURNIE PAR LA SQ Maureen Breau

« Le milieu policier, c’est une grande famille, dit-il. Quand un décès tragique survient, tout le monde se serre les coudes. »

En plus de la SQ, des policiers de 80 organisations sont sur place, notamment de Montréal, Québec et Gatineau. Le cortège est parti à 11 h 30 avec à ses devants la limousine transportant la famille de Maureen Breau, dont ses deux jeunes enfants et son conjoint, enquêteur à Trois-Rivières.

Viendront ensuite les collègues de la mère de famille, qui travaillait au poste de la SQ de Maskinongé. Puis, ce seront les collègues de son conjoint.

« Ça touche tous les policiers, la mort d’un policier ou d’une policière, peu importe la couleur de notre uniforme. Certains policiers vont repenser à des interventions qu’ils ont faites et se dire : ç’aurait pu être moi, ça », lâche le sergent Tessier.

La cérémonie dans la basilique doit durer deux heures. La famille et le conjoint de Maureen Breau ne vont pas s’adresser aux médias.

Le président de l’Association des retraités de la SQ avait fait la route depuis Québec. Vêtu de ses plus beaux habits, André Lavoie avait l’air dépité.

« On en a vu d’autres, mais ça fait toujours mal. Et quand c’est quelqu’un de jeune comme ça, une mère de famille avec des enfants… C’est pas facile. Ça nous rappelle que la vie est courte », dit-il.

Ce seront les premières funérailles civiques en 33 ans à la SQ. « Les dernières funérailles civiques, où un policier est mort de manière violente, c’est le caporal Marcel Lemay en 1990 », précise le sergent Marc Tessier. Le jeune policier avait été tué par balle lors de la crise d’Oka.

Maureen Breau recevra jeudi une médaille à titre posthume pour ses 20 ans de service exemplaire. C’est une médaille qu’elle s’apprêtait à recevoir.

La mère de famille est morte poignardée le 27 mars lors d’une intervention auprès d’un homme qui avait menacé des voisins dans un édifice à logements de Louiseville. Isaac Brouillard Lessard, qui a été abattu ce jour-là, était connu des autorités.

La Commission d’examen des troubles mentaux écrivait être convaincue qu’Isaac Brouillard Lessard « représente toujours, en raison de son état mental, un risque important pour la sécurité ».

Le partenaire de patrouille de Mme Breau a été blessé ce jour-là. L’homme « est vraiment bien entouré », précise le sergent Tessier.