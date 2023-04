Après avoir agressé sexuellement un garçon de 5 ans, un Montréalais a gravi les échelons d’un forum international de pédophiles pour en devenir administrateur. Pour Jeffrey Howard Hébert, qui a été déclaré délinquant à contrôler mardi, la cyberpédophilie est une vraie drogue dure.

« Il compare son implication sur les sites internet à caractère pédophilique à l’usage des stupéfiants : “C’est comme un gars qui essaie l’héroïne et six semaines plus tard, il est accro” », relate un rapport d’évaluation de dangerosité déposé à la cour.

Mardi, le juge Yves Paradis a déclaré Jeffrey Howard Hébert délinquant à contrôler. À la fin de sa peine, il sera ainsi soumis à une sévère surveillance pour une période de 10 ans. Selon le rapport d’expertise de l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel, l’homme de 42 ans présente un « inquiétant » risque de récidive au-dessus de la moyenne. Seulement 15 % des délinquants sexuels obtiennent un score supérieur à lui.

Jeffrey Howard Hébert avait déjà été condamné à huit ans de détention en décembre dernier après avoir été reconnu coupable de multiples accusations liées à la pornographie juvénile. Le prédateur de Dorval détenait au moins 90 000 photos et 1500 vidéos de pornographie juvénile aux détails particulièrement choquants, dont des scènes de bestialité et de scatologie.

Des clichés des enfants de son voisinage

Également, Jeffrey Howard Hébert avait photographié à partir de sa résidence des enfants du voisinage âgés de 2 à 4 ans. Plus de 700 clichés de ces enfants, nus, ont été trouvés chez lui parmi une montagne de pornographie juvénile. D’ailleurs, les fichiers saisis ne sont peut-être que la pointe de l’iceberg, puisque ses ordinateurs étaient cryptés.

Le prédateur sexuel était par ailleurs une figure de proue sur un forum international de pédophiles sur le web caché (dark web). Comme modérateur et administrateur, il a participé à 13 747 publications à partir de 2014, donnant des conseils pour exploiter sexuellement des enfants. Au fil des ans, il a ainsi monté les échelons de cette communauté.

« Selon lui, des “haut placés” l’ont remarqué, car il était “positif”, “articulé”, “accueillant”, etc. Il aurait été invité à devenir modérateur, ce qu’il aurait accepté », soutient le rapport.

Jeffrey Howard Hébert a également affirmé à l’expert n’avoir jamais eu de fantasmes impliquant des enfants avant 2014. Il a même soumis l’hypothèse qu’une commotion cérébrale subie en 2013 pourrait avoir joué un rôle dans sa « problématique ». Une possibilité rejetée par l’expert de l’Institut.

Notons que dans le dossier de contact sexuel envers un mineur, il avait été condamné à 22 mois de prison en 2016. Par ailleurs, comme adolescent et jeune adulte, Howard Hébert s’est impliqué dans le mouvement scout dans les années 1990.

Me Amélie Rivard a représenté le ministère public, alors que Me Clara Daviault a défendu l’accusé.