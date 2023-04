L’entreprise Fruits et Légumes Dix étoiles, située sur la rue Jean-Pratt, fait partie des établissements visités par les policiers.

Les enquêteurs de l’Escouade nationale de répression du crime organisé poursuivent mercredi matin leurs perquisitions visant des individus influents du crime organisé montréalais soupçonnés de trafic de stupéfiants.

Il s’agit de la deuxième phase des perquisitions effectuées la semaine dernière dans les résidences de six individus, dont les Hells Angels de la section de Montréal Martin Robert, Stéphane Plouffe et Michel Lamontagne, et leur associé, l’ex-membre de la mafia montréalaise Francesco Del Balso.

Une entreprise de fruits et de légumes de Montréal, la résidence et deux bureaux de professionnels à Boisbriand et Laval sont visités par les enquêteurs mercredi matin.

Plus de 35 policiers participent à l’opération.

L’entreprise, Fruits et Légumes Dix étoiles, est située sur la rue Jean-Pratt, dans le secteur du croisement des autoroutes 40 et 15, à Montréal.

Comme la semaine dernière, les enquêteurs sont à la recherche d’éléments de preuve et aucune arrestation n’est prévue.

Selon la police, Fruits et Légumes Dix étoiles, où Francesco Del Balso a travaillé durant sa libération conditionnelle vers la fin des années 2010, serait contrôlée par ce dernier et par le Hells Angels Martin Robert depuis 2020.

L’endroit serait également un lieu de rencontre pour des membres du crime organisé montréalais.

En janvier 2019, Del Balso, qui purgeait toujours une peine de 15 ans à la suite de son arrestation dans l’opération Colisée en 2006, avait témoigné devant un commissaire aux libérations conditionnelles et confirmé avoir voulu développer une route de distribution de fruits et légumes à Kuujjuak et dans le Grand Nord du Québec, « comme si la compagnie pour laquelle il travaillait lui appartenait », avait toutefois déploré son agent de libération avec lequel le lien de confiance était visiblement brisé.

La police soupçonne depuis longtemps des membres de groupes criminels de Montréal d’utiliser des entreprises de fruits et de légumes pour importer de la cocaïne, d’autres drogues et des marchandises illicites dans la province.

Le comptable

La résidence de l’un des deux professionnels perquisitionnés par les policiers mercredi matin est celle du comptable Mario Lepore, à Boisbriand, au nord de Montréal.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE La résidence du comptable Mario Lepore a été perquisitionnée.

Le nom de Lepore, qui n’a pas d’antécédents criminels, est revenu quelques fois depuis plusieurs années lorsqu’il est question d’enquêtes ciblant des motards.

Durant l’enquête Pacson, visant le Hells Angels de Montréal David Lefebvre en 2019, les enquêteurs de l’Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO) avaient observé un suspect se rendre dans les bureaux de Mario Lepore. Ce dernier n’avait toutefois pas été arrêté ni accusé.

Durant les années 2000, la compagnie à numéro d’un membre des Hells Angels de la section South a déjà été enregistrée à l’adresse de bureau de Mario Lepore.

Le 12 septembre 1995, en pleine guerre des motards, une bombe, vraisemblablement déposée par des partisans des Rock Machine, avait fait voler en éclat la terrasse du bar Le Harley à Boisbriand sur laquelle était attablé Mario Lepore, et ce dernier avait été sérieusement blessé et amputé d’une jambe.

Peu après l’attentat, une équipe de la salle de nouvelles de TQS avait fait une entrevue avec lui, sur son lit d’hôpital, et les explications de Mario Lepore laissaient croire qu’il aurait pu avoir déclenché la bombe lui-même, malgré lui, en utilisant son téléphone cellulaire.

En plus de cette enquête de trafic de stupéfiants en cours baptisée Ravager, Francesco Del Balso fait l’objet d’une autre enquête pour la tentative de meurtre contre le fils cadet de l’ancien parrain de la mafia montréalaise, Leonardo Rizzuto, survenue à la mi-mars à Laval.

FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Francesco Del Balso lors de son arrestation dans l’opération Colisée, le matin du 22 novembre 2006.

Son passeport et son téléphone cellulaire ont été saisis par les policiers.

Depuis que la Cour suprême a prononcé en 2016 l’arrêt Jordan, qui limite les délais judiciaires, la police multiplie les perquisitions en cours d’enquête pour bâtir sa preuve et pour que les procureurs soient prêts à la divulguer en totalité dès l’arrestation et la comparution des suspects.

L’ENRCO, chapeautée par la Sûreté du Québec, a pour mandat de s’attaquer aux têtes dirigeantes du crime organisé.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.