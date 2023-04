Les recherches ont recommencé dès 7 h 30 à Akwesasne samedi, dans le secteur où un total de six adultes et deux enfants ont été retrouvés sans vie jeudi et vendredi.

(Akwesasne) « Ça brise le cœur », a témoigné Barbara Oakes Cook, une résidante d’Akwesasne samedi, pendant que les recherches se poursuivent sur le fleuve Saint-Laurent dans cette communauté. Cette semaine, huit personnes, dont deux enfants, ont péri en tentant de se rendre aux États-Unis par cette voie maritime.

Les recherches ont recommencé dès 7 h 30 à Akwesasne, dans le secteur où un total de six adultes et deux enfants ont été retrouvés sans vie jeudi et vendredi, a indiqué à La Presse Shawn Dulude, chef du Service de police mohawk d’Akwesasne samedi matin. En milieu d’après-midi, plusieurs bateaux de la police locale sillonnaient encore ce secteur où plusieurs îles divisent le fleuve Saint-Laurent.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE

Jeudi, la police a découvert les corps de cinq adultes et d’un enfant dans une zone marécageuse, et a récupéré le corps d’un bébé et d’une femme adulte vendredi.

Les deux enfants étaient citoyens canadiens, et les victimes seraient d’origine roumaine et indienne.

La police mohawk d’Akwesasne travaille avec Immigration Canada et le département de la Sécurité intérieure des États-Unis pour confirmer leur identité, ont confirmé les autorités par communiqué.

Les recherches se poursuivent avec l’assistance de plongeurs de la Sûreté du Québec (SQ), a précisé M. Dulude. Étant donné les conditions météorologiques impliquant de la pluie en matinée, l’hélicoptère de la SQ n’a pas survolé la zone samedi, a-t-il ajouté. À partir de la fin de l’avant-midi, soleil et vents ont été au rendez-vous à Akwesasne.

Les recherches se poursuivent notamment pour retrouver Casey Oakes, un résidant d’Akwesasne porté disparu depuis mercredi.

PHOTO FOURNIE PAR LE SERVICE DE POLICE MOHAWK D’AKWESASNE Casey Oakes

La police mohawk n’a établi aucun lien direct entre la mort des huit migrants et la disparition de M. Oakes, qui a été vu pour la dernière fois mercredi soir sur un bateau retrouvé jeudi à côté des corps des migrants. L’homme de 30 ans est toujours recherché.

Une communauté bouleversée

La communauté d’Akwesasne est bouleversée, tant par les corps découverts que par la disparition de M. Oakes, cible de la suspicion générale, ont indiqué plusieurs résidants à La Presse.

« C’est vraiment triste, ça brise le cœur et très difficile à absorber », s’est désolé Barbara Oakes Cook, rencontrée dans le dépanneur de Snye, le secteur de Akwesasne où s’est déroulé le drame.

Nos eaux [le fleuve Saint-Laurent] connectent partout, et nous les utilisons surtout pour la survie, avec la pêche, explique-t-elle. Et là, c’est quelque chose qui ne devrait jamais être arrivé. Ces gens ont perdu leur vie dans l’espoir d’une vie meilleure dans un autre pays. Barbara Oakes Cook

La communauté a rapidement réagi, notamment sur Facebook, a ajouté Mme Oakes Cook. Et selon elle, les autorités doivent en faire plus pour arrêter le trafic d’êtres humains. « La police doit faire sa job, parce que ce n’est pas la première fois que des résidants voient des gens arriver comme ça, et qu’ils appellent la police qui ne réagit pas », dénonce-t-elle, citant des informations qui circulent sur les réseaux sociaux.

Autre crainte : que la réputation d’Akwesasne soit entachée par la tragédie. « On va être vu comme ceux qui ont tué ces gens, tué ce bébé. C’est affreux, on est vraiment dévasté », témoigne-t-elle.

Des volontaires pour les recherches

Val Gray, la propriétaire du café internet Three Feathers, a aussi résumé l’état d’esprit de la communauté attristée par la tragédie à La Presse Canadienne.

Les gens sont tristes. Ils espèrent que l’on retrouvera quiconque est impliqué dans la tragédie. Val Gray

Mme Gray dit ne pas connaître Casey Oakes. Toutefois, son père, un membre de la communauté, est un de ses clients.

Le conseil mohawk lui a donné la mission de bien nourrir tous les bénévoles qui participent aux recherches. Mme Gray raconte qu’elle a servi des sandwiches au déjeuner au cours des deux dernières journées et un souper, vendredi.

« La communauté se soutient. Chacun appuie l’autre d’une manière ou d’une autre, qu’il s’agisse des bénévoles qui fouillent le secteur ou des entreprises qui font des dons aux bénévoles. C’est ça notre communauté. Peu importe quoi, tout le monde est prêt à aider. »

Quelques volontaires se sont rassemblés à la caserne des pompiers volontaires d’Akwesasne pendant que la police bloquait l’accès à la marina.

Vers les États-Unis

Akwesasne chevauche la frontière canado-américaine, avec des parties du territoire en Ontario, au Québec et dans l’État de New York. La section québécoise se trouve à environ 130 kilomètres de Montréal.

Selon l’hypothèse des autorités, les deux familles tentaient de joindre les États-Unis en passant par le territoire mohawk.

Les autorités affirment que la géographie unique du territoire en fait un endroit populaire pour les passeurs, avec la police faisant 48 interceptions distinctes impliquant 80 personnes essayant d’entrer illégalement aux États-Unis depuis janvier.

Avec La Presse Canadienne