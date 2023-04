Un homme de 41 ans a été arrêté dans une affaire de production de cannabis illicite à la suite d’une intervention jeudi des policiers du Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec (SQ) à Saint-Adolphe-d’Howard, dans les Laurentides.

Les policiers se sont présentés jeudi dans une résidence du chemin des Bourges, un cul-de-sac en périphérie de Saint-Adolphe-d’Howard, situé à une quinzaine de kilomètres de Morin-Heights, dans les Laurentides.

Sur place, ils ont saisi près de 27 kilogrammes de cannabis illicite, du haschisch, du GHB et une « arme longue », a indiqué la SQ par communiqué vendredi.

Un homme de 41 ans a été arrêté sur place et fait face à des accusations de production de cannabis, de possession de cannabis et de possession non autorisée d’arme à feu.

Il a été remis en liberté et comparaîtra ultérieurement.

Cette opération s’est déroulée dans le cadre de la stratégie CENTAURE, indique la SQ.

« La stratégie CENTAURE a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre la violence armée au Québec, rappelle la SQ dans son communiqué. CENTAURE permet à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la distribution et la possession illégale d’armes à feu. »

Cette stratégie bénéficie d’un financement de près de 200 millions de dollars des gouvernements du Québec et d’Ottawa, de 2018 à 2026.

Toute information en lien avec la possession, le trafic ou l’utilisation d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763).