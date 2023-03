Le père d’une des victimes de l’incendie ayant coûté la vie à sept personnes dans le Vieux-Montréal a déposé vendredi une action collective de 22 millions de dollars contre le propriétaire de l’immeuble, l’avocat Emile Benamor.

Randy Sears, le père de Nathan Sears, l’une des victimes de ce drame, reproche en effet à M. Benamor d’avoir « failli à son obligation de s’assurer que les unités louées respectent les règles minimales en matière de santé et sécurité », peut-on lire dans le document dont l’existence a d’abord été révélée par Le Journal de Montréal, vendredi.

L’homme originaire du Nouveau-Brunswick reproche aussi au propriétaire de n’avoir pas respecté les normes de sécurité en vigueur au Québec, certains appartements de l’immeuble n’ayant aucune fenêtre ou de sorties de secours adéquates.

Joint par courriel, M. Sears n’a pas souhaité émettre plus de commentaires sur le sujet. Le cabinet d’avocats qui le représente, Annette Lefebvre & Associates, n’a pas non plus retourné nos demandes lorsqu’appelé à le faire.

La poursuite vise également Tarik Hassan, qu’on accuse d’avoir fait preuve de négligence dans la location des appartements de l’immeuble dont il était responsable. L’entreprise Airbnb, sur laquelle plusieurs appartements ont été loués, est également mise en cause dans la poursuite.

Un processus en cours

Avant de procéder, la demande d’action collective devra toutefois être évaluée par un juge de la Cour supérieure, qui décidera si celle-ci peut aller de l’avant ou non. C’est l’avocat Me Alexandre Bergevin qui représente Émile Benamor.

Ce dernier n’en est pas à ses premiers démêlés avec la justice. La semaine dernière, La Presse rapportait que le principal intéressé a notamment été condamné en 2021 par la Cour du Québec à une amende de 136 000 $ pour évasion fiscale, après une reconnaissance de culpabilité. Il avait omis de déclarer près de 470 000 $ reçus dans un compte bancaire personnel et provenant d’un mystérieux « stratagème frauduleux ».

Depuis cette condamnation, son droit de pratique est d’ailleurs limité : il ne peut plus faire de droit fiscal. Et il ne peut plus accueillir de stagiaires du Barreau du Québec, a confirmé l’organisation par courriel.

Âgé de 35 ans, Nathan Sears, lui, venait d’obtenir un doctorat en sciences politiques à l’Université de Toronto lorsque le brasier l’a emporté, ont rapporté divers médias. Ses réseaux sociaux indiquent également qu’il a travaillé pour le gouvernement fédéral, au sein d’Affaires mondiales Canada, où il avait obtenu une bourse, ainsi qu’au Trudeau Centre for Peace, Conflict and Justice (TCPCJ).

Il était également passé par l’Université Carleton, où il avait obtenu une maîtrise. « Nous sommes tous atterrés par cette perte », a récemment expliqué au quotidien anglophone Montreal Gazette Steven Bernstein, qui était son directeur de thèse. « Je n’ai jamais rencontré un étudiant qui se soucie autant de ce qu’il a étudié », a-t-il aussi insisté.

Plus tôt cette semaine, mardi, la police de Montréal a formellement confirmé l’identité des sixième et septième victimes de l’incendie survenu dans un immeuble de la place D’Youville le 16 mars dernier. Il s’agit de Charlie Lacroix et de Walid Belkahla, tous deux âgés de 18 ans. L’enquête se concentrera désormais sur les causes derrière cet évènement tragique.

Les victimes de la tragédie