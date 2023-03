Condamné à quatre ans et demi de prison

Il viole une adolescente dans une ruelle et lui transmet la chlamydia

Un homme qui a agressé sexuellement une adolescente de 15 ans dans une ruelle et lui a transmis la chlamydia a été condamné jeudi à quatre ans et demi de prison, malgré un risque de récidive « très élevé ». Une peine clémente qui s’explique par la déficience intellectuelle et le déracinement culturel de Medgino Andre.