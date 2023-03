Incendie dans le Vieux-Montréal

L’identité des deux dernières victimes confirmée

La police de Montréal a formellement confirmé mardi l’identité des sixième et septième victimes de l’incendie survenu dans un immeuble de la place D’Youville le 16 mars dernier. Il s’agit de Charlie Lacroix et de Walid Belkahla, tous deux âgés de 18 ans. L’enquête se concentrera désormais sur les causes derrière cet évènement tragique.