Une sergente de la Sûreté du Québec (SQ) et un homme de 35 ans ont été tués lors d’une intervention policière le lundi 27 mars en soirée à Louiseville. Selon les premières informations, la policière a été poignardée par le suspect, qui aurait ensuite été abattu.

Le corps policier a confirmé la mort de la sergente Maureen Breau mardi matin par communiqué. Elle aurait succombé à ses blessures après avoir été poignardée par un suspect lors d’une intervention. Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a par ailleurs déclenché une enquête en lien avec cet évènement survenu lundi vers 20 h 30.

Un duo de policiers se serait déplacé pour arrêter un homme concernant des menaces dans un immeuble à logements.

« Lors de l’arrestation, au moment de la lecture des droits, l’individu aurait pris un couteau qu’il aurait eu à proximité, l’aurait ensuite utilisé en direction des policiers et il aurait atteint une policière », indique le BEI.

Un second duo de patrouilleurs également sur place pour l’arrestation aurait alors fait feu à l’endroit de l’individu. L’homme de 35 ans est mort après avoir été abattu.

La sergente Breau comptait un peu plus de 20 ans d’expérience à la SQ et était affectée au poste de la MRC de Maskinongé.

Un autre policier a été blessé lors de cette opération. Sa vie n’est toutefois pas en danger, indique la SQ.

« Une telle épreuve nous rappelle le danger du métier de policier face à des situations extrêmes comme celle à laquelle ont dû faire face la sergente Breau, ses confrères policiers et les préposés aux télécommunications d’urgence qui ont soutenu ces derniers lors de cette intervention. J’offre mes plus sincères condoléances à son conjoint, ses enfants, sa famille et ses collègues », a indiqué par communiqué Johanne Beausoleil, directrice générale de la SQ.

Cinq enquêteurs du BEI ont été chargés d’enquêter sur l’intervention. Vu les circonstances de l’évènement, les services de soutien d’un corps de police ont été requis, soit le Service de police de la ville de Montréal (SPVM).

Une enquête criminelle parallèle concernant les évènements survenus a été confiée au SPVM.