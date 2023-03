Un homme accusé d’avoir agressé sexuellement à de multiples reprises une fille de 11 ans de son entourage a clamé son innocence lundi à son procès devant jury. Miguel Antonio Abarzua Poblete accuse sa dénonciatrice de l’avoir menacé de déposer une fausse plainte contre lui, s’il refusait de payer sa chirurgie esthétique.

« Elle s’est fâchée. Elle était vraiment complexée et elle avait peur de perdre son copain. Elle voulait une chirurgie esthétique. Si je ne la rappelais pas, elle irait faire une plainte sexuelle. [Elle disait] : “Je suis complètement désespérée. Tu as jusqu’à demain pour me donner une réponse, sinon je vais ruiner ta vie" », a expliqué au jury l’homme de 42 ans.

Miguel Antonio Abarzua Poblete est accusé d’agression sexuelle, de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels sur une mineure sur une période de plusieurs années. Au début du procès, Victoria*, qui a maintenant 16 ans, a détaillé les abus extrêmement dégradants que « Miguel » lui a fait subir, alors qu’elle avait 11 et 12 ans.

« Ce que j’ai vécu, c’est dégueu. C’est dégueulasse. C’est injuste. On m’a volé mon enfance », avait confié l’adolescente, en larmes.

L’adolescente a raconté au jury plusieurs épisodes distincts de relations sexuelles brutales et dégradantes, dont une fois où l’accusé a célébré la perte de la virginité de l’adolescente. Victoria a notamment relaté avoir été agressée dans le garage où travaillait l’accusé.

« Il m’a dit : “Lève-toi”. Il m’a poussé vers la table. […] Ça faisait mal. Je voulais qu’il arrête. Il disait que j’étais faible. Il disait : “C’est rien, tu vas t’habituer” », avait décrit Victoria.

« Non », « Non », « Non » : Miguel Antonio Abarzua Poblete a nié en bloc chacune de ces agressions alléguées. Jamais il n’a agressé ou fait d’attouchements sur l’adolescente, a-t-il répété au jury, pendant son interrogatoire mené par son avocat Me Marc Labelle. Le Chilien d’origine s’est exprimé en espagnol pendant son témoignage qui était traduit au jury.

Pendant une bonne partie des faits allégués, entre juillet 2018 et mai 2020, Miguel Antonio Abarzua Poblete souffrait de la balanite – une maladie attrapée pendant un voyage en Cuba – qui l’empêchait d’avoir plus d’une relation sexuelle par mois, selon ses dires. Il a été opéré en mai 2020 pour subir une circoncision du pénis.

En 2020 et 2021, Miguel Antonio Abarzua Poblete affirme qu’il parlait très peu avec Victoria, soit environ entre une fois par mois et une fois aux deux mois. Le 1er février 2021, c’est lui qui a appelé Victoria. C’est lors de cet appel de 23 minutes que l’adolescente lui aurait demandé de payer sa chirurgie esthétique.

« Elle m’a parlé de ses problèmes avec son copain, qu’elle voulait avoir une chirurgie esthétique. Sa mère a dit non. Elle m’a parlé d’argent, si je pouvais lui prêter de l’argent pour faire la chirurgie esthétique », relate l’accusé.

Cette menace, Miguel Antonio Abarzua Poblete ne l’a pas prise « très au sérieux ». « C’était un problème d’adolescente », résume-t-il.

En contre-interrogatoire, au début du procès, Victoria a nié avoir demandé de l’argent ou avoir parlé de chirurgie esthétique avec l’accusé.

Victoria soutient avoir été agressée sexuellement à deux reprises dans le garage où travaillait l’accusé. S’il nie avoir commis de tels gestes, Miguel Antonio Abarzua Poblete convient qu’il s’est déjà retrouvé seul avec l’adolescente dans le garage à deux occasions en 2017 et 2019.

Me Hussein Hassan et Me Nadine Haviernick représentent le Directeur des poursuites criminelles et pénales, alors que Me Marc Labelle et Me Claudia Doyle défendent l’accusé.

* Nom fictif