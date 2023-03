Une première victime de l’incendie de l’immeuble de la place d’Youville, dans le Vieux-Montréal, a été formellement identifiée par les autorités mercredi. Il s’agit de Camille Maheux, une photographe de 76 ans qui habitait l’édifice depuis une trentaine d’années.

C’est ce qu’a confirmé l’inspecteur David Shane, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), lors d’un bref point de presse tenu en fin d’après-midi devant l’édifice incendié, où les recherches de victimes se poursuivent toujours.

Le corps de Mme Maheux, qui manquait à l’appel depuis plusieurs jours, avait été retrouvé par les secours dès dimanche dernier, dans les décombres de l’édifice. Elle est aujourd’hui officiellement la première victime connue de ce drame.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Martin Guilbault, chef de division au Service de sécurité incendie de Montréal, et David Shane, inspecteur au SPVM

Son identification a été rendue possible par le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, en collaboration avec la coroner Me Géhane Kamel. En fin de journée, le bilan en était toujours à deux morts et cinq personnes manquantes à la suite de cet incendie majeur. Un deuxième corps avait été localisé, puis extirpé du bâtiment mardi vers 17 h. Cette victime n’a toutefois pas encore été identifiée pour le moment.

« La famille de la victime a été informée par les enquêteurs. Nous sommes de tout cœur avec vous », a insisté M. Shane, en indiquant qu’un autre point de presse devrait être tenu par le SPVM en début de journée, jeudi, afin de faire connaître de nouveaux détails, s’il y a lieu.

PHOTO FOURNIE Camille Maheux, âgée de 76 ans, habitait l’édifice depuis une trentaine d’années. Elle était photographe de profession.

À ce stade-ci, la police montréalaise affirme qu’elle ne fournira pas plus de détails sur les circonstances précises ayant mené à la localisation de Mme Maheux, « par respect pour ses proches ». En règle générale, l’identification formelle d’une victime nécessite toutefois « deux facteurs : soit l’ADN ou une fiche dentaire », a détaillé l’inspecteur Shane.

Photographe documentaire, Camille Maheux travaillait principalement depuis Montréal, mais aussi au Brésil depuis 1982, où elle couvrait notamment le 1º Festival Nacional de Mulheres nas Artes à São Paulo. Membre de Plessisgraphe (1975-1985), un atelier de photographie des années 1970 et 1980, elle a également participé à de nombreuses expositions au Canada, au Brésil, en France et en Italie, en plus d’avoir publié ses clichés dans plusieurs revues et magazines. Elle résidait dans l’immeuble de la place d’Youville depuis 30 ans.

« Chaque jour sera un nouveau défi »

Quant à la suite dans ce dossier, a rappelé David Shane, « chaque jour sera un nouveau défi ». « Au fur et à mesure qu’on progresse, il y aura des jours plus faciles et d’autres plus difficiles. […] On s’attend à tout dans cette enquête », a-t-il raisonné.

Si les premières recherches se sont concentrées dans des secteurs de l’immeuble « plus facilement accessibles », les fouilles devraient bientôt se diriger vers les étages inférieurs.

« On va devoir utiliser de plus en plus d’outils pour aller atteindre ces étages-là. On progressera au fur et à mesure, en fonction des risques d’effondrement », a insisté M. Shane, en rappelant que les équipes s’affairent déjà à « retirer des morceaux de débris » pour progresser davantage.

Les cheminées de l’immeuble devraient également être retirées prochainement, afin d’accélérer les recherches. « [Nous resterons] aussi longtemps qu’il le faut », a conclu M. Shane, en réitérant ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Camille Maheux.