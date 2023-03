Incendie dans le Vieux-Montréal

« Une scène difficile et complexe »

(Montréal) « Une scène difficile et complexe », « un travail lent et ardu » : les autorités poursuivent leurs recherches dans les décombres de l’édifice patrimonial du Vieux-Montréal ravagé par les flammes jeudi dernier. Les pompiers et la police de Montréal travaillent de concert pour extirper le corps des personnes disparues dans cet incendie.