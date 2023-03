Un jeune homme de 18 ans se trouve dans un état critique après avoir été atteint d’au moins un projectile tiré depuis un véhicule par un suspect ayant pris la fuite dimanche, dans l’arrondissement d’Anjou.

Les agents du Service de police de la Ville de Montréal ont été appelés à se rendre sur l’avenue Hérisson, près de l’intersection avec l’avenue Thérèse-Casgrain, dimanche soir, vers 22 h.

Ils y ont trouvé le jeune homme au sol, sur le trottoir, inconscient et blessé au haut du corps. Il a rapidement été transporté en centre hospitalier et on craint pour sa vie.

Selon les premières informations disponibles, il aurait été atteint d’au moins un projectile tiré depuis un véhicule à bord duquel un suspect aurait pris la fuite. Des témoins de la scène seront rencontrés par les enquêteurs, a indiqué une porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal, Caroline Chèvrefils.

Un périmètre a été dressé autour de la scène en vue de l’arrivée des enquêteurs et des techniciens en identité judiciaire. L’unité canine a également été appelée sur les lieux afin d’aider à la recherche d’indices.